Amici 2023, le pagelle: Wax voto 6, meglio Aaron voto 7

Ieri sera, sabato 1 aprile, è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che ha visto un solo eliminato, il ballerino della squadra formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Samuele Segreto, per tutti Samu. I ragazzi rimasti in gara sono, quindi, in 10. Ieri sera, gli allievi della scuola si sono esibiti con performance di ballo e canto dinanzi ai loro insegnanti che, come sempre, sono stati tra i protagonisti indiscussi della serata. A valutare le sfide dei giovani talenti la giuria composta da: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ecco le pagelle della terza serata.

Concorrenti

Ramon – voto 7

Lo vediamo per la prima volta contro Samu nel guanto di sfida sul “virtuosismo”, voluto dalla sua maestra, la Celentano. Che dire, è incredibile come faccia apparire semplice tutto ciò che faccia, anche le cose più improbabili; alla fine, ci regala dei giri alla seconda magnifici che non possono che garantirgli il punto. Dopo essere finito al ballottaggio si esibisce in Grande amore, volando dritto allo scontro finale contro Samu e Wax, in cui riesce a scamparla giocando la sua carta vincente: una variazione classica. Forse, però, l’unico difetto è l’emozione che a volte Ramon quando balla tende a tenere per sé. Talentuoso.

Wax – voto 6

Surfin’ USA è la sua prima esibizione, su cui, come sempre, non ha mancato di scrivere qualche barra sopra. Wax è innovativo, si sa, però non basta, ha fatto decisamente di meglio. Al ballottaggio contro Alessio e Federica canta l’inedito Ballerine e guantoni, forse il suo pezzo più forte, eppure non riesce a convincere i giudici e va allo scontro finale. Con Mio fratello è figlio unico scoppia in lacrime e fa breccia nel cuore della giuria che conferma la sua permanenza all’interno del programma, dopo avere sentito il suo ultimo inedito Grazie. Tuttavia, il cantante pare attraversare un momento di totale insicurezza. Smarrito.

Aaron – voto 7

Aaron sembra avere ritrovato la bussola persa improvvisamente nel corso del pomeridiano. Sale sul palco e canta La verità di Brunori Sas, ma non convince abbastanza, salvo poi riprendersi con un brano difficilissimo del 1985, Ti sento dei Matia Bazar; con un acuto ha lasciato tutti esterrefatti e ha fatto vincere a mani basse la prima manche al team Zerbi-Cele. Meno bene, invece, nel brano di Celentano, L’emozione non ha voce, in cui Aaron è stato accompagnato dalla magnifica coppia di professionisti Sebastian ed Elena; tuttavia certi brani non si dovrebbero “stravolgere” più di tanto, ma semplicemente bisognerebbe cercare di rispettarli. Si riprende tutto con Fallin' di Alicia Keys, salvandosi dalla nomination per l'eliminazione finale. Intenso.

Federica - voto 6

La prima esibizione la vede direttamente al ballottaggio con Valerie di Amy Winehouse, si esibisce mettendo tutta sé stessa, quasi come se fosse un canto liberatorio, la porta a casa senza sbavature, ma sicuramente ha fatto di meglio; malgrado ciò, i giudici l’hanno immediatamente graziata dall’eliminazione provvisoria. Sufficiente.

Angelina - voto 8

In una serata all’insegna della lingua inglese, prima con il brano Lift Me Up va contro Aaron e riesce ad incantare i giudici guadagnando così il punto per il team Cucca-Lo; poi, mandata al ballottaggio da Rudy e Alessandra, si salva per prima con il brano These Boots Are Made for Walkin', ricevendo l’ovazione del pubblico. Forse ha ragione Michele Bravi quando dice che la seguiremo "anche se cantasse in cinese". Precisa.

Isobel – voto 9

La prima esibizione della ballerina lascia stupiti tutti. Una versione di Be Italian, estratto dal film Nine, assolutamente inedita, sicuramente sarebbe stato difficile per chiunque tentare di batterla. Ogni volta che balla è una certezza, sai sempre che ti stupirà. Strepitosa.

Mattia - voto 7

È il primo ad aprire la gara, rompendo il ghiaccio con il passo a due La flaca insieme a Benedetta. I due hanno già ampiamente dimostrato di essere in grande sintonia e, ieri sera, lo hanno riconfermato, guadagnando il punto nella prima sfida contro Aaron. Carismatico.

Alessio – voto 7.5

Si esibisce per la prima volta in uno stile che non è il suo, sulle note del recente brano sanremese di Mr. Rain, Supereroi, emozionando tutti. Sembrava, infatti, che il ballerino, con la sola arma della danza, raccontasse ogni singola parola della canzone, animando anche gli oggetti di scena a sua disposizione. Nel medley del ballottaggio mostra quanto sia forte nel suo, ed esibendosi con un gruppo di ballerini professionisti alle sue spalle riesce a non sparire tra loro. Emozionante.

Maddalena - voto 7 +

Nonostante la Celentano la definisca “insignificante” riesce a difendersi bene nel guanto di sfida contro Isobel e riesce a portare la coreografia a casa anche se non il punto alla squadra. Tuttavia, l’essere bersagliata dalla maestra Celentano, si sa, potrebbe essere un punto a suo favore agli occhi del pubblico che, spesso, favorisce i più “deboli”. Sulle note dei Queen si rifà del guanto di sfida perso e si salva per prima dal ballottaggio. Dinamica.

Cricca – voto 6.5

Poco protagonista, ha cantato la canzone Tu non mi basti mai di Lucio Dalla, la dolcezza di Cricca in ogni esibizione che fa è fuori da ogni dubbio e portando rispetto ad un mostro sacro della musica italiana, senza strafare, ha portato giustamente il punto a casa. Piacevole.

Samu - voto 7,5

Nel guanto di sfida sul “virtuosismo” voluto dalla Celentano contro Ramon, Samu cattura assolutamente l’attenzione degli spettatori che non possono fare a meno che tenergli gli occhi addosso. Con Due Vite di Marco Mengoni emoziona, ma comunque va al ballottaggio finale. Certo, anche se alla fine la decisione dei giudici è quella di eliminare Samu dal programma, non si può negare la sua bravura e nemmeno la sua dolcezza e così dopo aver saputo di dover abbandonare il programma ha detto: "Ho imparato da tutti, siete pazzeschi, grazie per avermi sopportato, quando rompevo le pa**e. Non vi dimenticherò mai, è l'esperienza più importante della mia vita. Cerchiamo di collezionarne altre tutti. Ce lo meritiamo". Sottovalutato.

Professori

Alessandra Celentano e Rudi Zerbi – voto 5 +

I due insegnanti si sono presentati ancora una volta con le galline che starebbero ad indicare le due “mamme chioccia” della scuola, ovvero Arisa e Lorella Cuccarini, spesso, definite da Rudy e Alessandra come troppo buoniste nei confronti degli allievi. La domanda è: siamo alla terza puntata, ha ancora senso continuare con la stessa minestra e vestirsi nel guanto di sfida tra i professori da galline? Tuttavia, riescono a potare intatta la squadra in casetta.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo – voto 7+

Emanuel e Lorella ieri sera più inferociti che mai. Infatti, abbiamo visto una Cuccarini in una versione diversa, ha perso completamente la pazienza nei confronti della Celentano e non gliele ha mandate di certo a dire. Lo stesso Emanuel, rispetto al pomeridiano, sembra essere entrato maggiormente nelle dinamiche del programma. Inoltre, i due hanno dimostrato, nel corso di queste puntate, anche grande affinità esibendosi insieme nei guanti di sfida tra professori, la cui vittoria per loro ieri sera era assicurata. Nonostante questo, perdono uno degli elementi più validi della squadra.

Arisa e Raimondo Todaro - voto 6

Al contrario di quanto sembrava promettere il pomeridiano del talent, complici anche le dinamiche del programma, Arisa e Todaro sembrano essere sempre meno protagonisti in questo serale. E questa volta, nemmeno la splendida voce di Arisa li ha salvati nel guanto di sfida tra i professori.

Giuria

Cristiano Malgioglio – voto 7

Un Cristiano insolito, rispetto a quanto siamo abituati a vedere nelle varie trasmissioni televisive, infatti, pare essere molto più pacato. Addirittura vediamo Malgioglio bacchettare la Celentano per le lettere demoralizzanti e poco carine scritte nei confronti degli allievi. Alla fine provoca il delirio in studio zittendo la maestra e tuonando contro di lei: “Io sono il giudice!”.

Michele Bravi – voto 6.5

Senza mai offendere nessuno riesce ad esprimere il suo pensiero dando ai ragazzi sempre saggi ed utili consigli. Giusto e misurato nei commenti anche quando lascia intendere che un’esibizione non l’ha colpito particolarmente.

Giuseppe Giofrè – voto 6.5

Ormai sembra aver familiarizzato con il contesto e sembra essere davvero a suo agio sulla poltrona rossa. Inoltre, divertono i botta e risposta con Malgioglio: un sano pizzico di leggerezza che serve a stemperare la tensione.

A vincere su tutti è la regina di Canale 5, la conduttrice del talent Maria De Filippi che, ancora una volta, si è aggiudicata la vittoria sugli ascolti contro Milly Carlucci ed il suo programma, Il Cantante Mascherato vincendo contro la rete ammiraglia della tv nazionale con il 26.2% di share.