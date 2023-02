Addio a Costanzo: il gesto di Sabrina Ferilli per l’amica Maria De Filippi

Centinaia e centinaia di persone presenti oggi a Roma, in Piazza del Popolo, per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Gli amici di una vita, i colleghi e i semplici fan riuniti per rendere omaggio al conduttore e per testimoniare vicinanza e affetto alla sua famiglia, a partire dalla moglie Maria De Filippi e i tre figli Camilla, Costanzo e Gabriele. Tra i tanti volti noti presenti alla Chiesa degli Artisti anche Sabrina Ferilli, grande amica della vedova di Costanzo: il suo gesto è di quelli che vale più di mille parole.

Il gesto di Sabrina Ferilli per l’amica

La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha colto tutti di sorpresa, a partire dai suoi cari. Sabrina Ferilli non ci ha pensato su due volte: è partita da Tokyo per tornare a Roma e stare vicina a una delle sue più care amiche. L’attrice capitolina si è precipitata nella Capitale per sostenere la De Filippi in un momento così difficile e doloroso, un grande attestato di affetto. Appena ha potuto, dunque, ha preso un aereo ed ha fatto rientro a casa, come testimoniato attraverso una storia su Instagram.

Il gesto della Ferilli non è passato inosservato e sui social network molti utenti hanno voluto sottolineare l’enorme legame tra le due donne. Un feeling coltivato negli anni anche sul piccolo schermo: da Amici a Tu si que vales, tanti i programmi condivisi, senza dimenticare le ospitate a C’è posta per te e le varie gag diventate virali sui social network. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’interprete romana ha ironizzato così: “Maria si diverte a mettermi in difficoltà, ma è un segno di confidenza e di affetto. Mica lo permetterei a tutti, eh! Noi giochiamo, con lei riesco a fare cose che non faccio con nessun altro”.

La rabbia per i selfie con Maria