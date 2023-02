Tante, tantissime persone alla Chiesa degli Artisti di Roma per i funerali di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì all’età di 84 anni. Grande il cordoglio per la perdita di uno dei punti di riferimento della televisione italiana, innovatore del linguaggio del piccolo schermo e uomo di grande cultura. A celebrare il rito funebre il rettore della basilica, don Walter Insero, in prima fila la moglie Maria De Filippi con il figlio Gabriele e gli altri due figli di Costanzo, Saverio e Camilla - nati dall'unione con la giornalista Flaminia Morandi - con i quattro nipoti del giornalista.

La lettera della figlia Camilla

"Papino l'ondata di amore dal quale siamo stati sommersi è merito tuo. Siamo stati investiti dalla gratitudine, non hai avuto tre figli, ma molti di più" , le parole di Camilla Costanzo al termine dei funerali. La primogenita del giornalista ha spiegato di immaginarsi il padre che organizza un talk show in Paradiso con il maestro Franco Bracardi e con il suo storico coautore Alberto Silvestri e ha sottolineato che niente di quello che ha lasciato andrà perduto: “Per tutti sei stato padre e maestro di vita. Hai incoraggiato, spronato, costruito talenti". "A noi figli lasci un'eredità importante" , ha aggiunto Camilla, per poi ricordare la grande umiltà che lo contraddistingueva: "Non ti saresti aspettato questa grande manifestazione di affetto. Avresti detto: ‘Ti rendi conto? È per me?’".

L'ultimo saluto a Maurizio Costanzo

L’uscita del feretro dalla Chiesa degli Artisti è stata accompagnata dall’inconfondibile musica del Costanzo Show. Amici, colleghi, estimatori: migliaia di persone presenti per l’ultimo saluto al re del talk show. Da Piersilvio Berlusconi a Fedele Confalonieri, passando per il ministro Gennaro Sangiuliano e il regista Paolo Sorrentino, fino a Mara Venier, Christian De Sica, Paolo Bonolis e Lorella Cuccarini: politica, cultura e spettacolo insieme per rendere omaggio a un grande protagonista della storia italiana.

Le lettura durante la cerimonia sono state affidate a Gerry Scotti e a Giorgio Assumma, amico di una vita di Costanzo. Tanti gli omaggi floreali, a partire dalla corona di fiori gialli e rossi inviata dalla Roma, squadra di cui il giornalista era grandissimo tifoso. Il corteo funebre con il feretro di Maurizio Costanzo ha fatto una sosta per qualche minuti anche davanti al Teatro Parioli, che è stato a lungo il palco del suo spettacolo da record.