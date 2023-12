Amadeus rompe col manager Lucio Presta: cosa c'è dietro la scelta del conduttore

Con il festival di Sanremo alle porte Amadeus fa tremare il mondo dello spettacolo prendendo le distanze dal suo storico agente. Il conduttore ha deciso di "divorziare" da Lucio Presta, che era riuscito nell'impresa di piazzarlo per ben cinque stagioni consecutive alla guida di Sanremo. La notizia, confermata dagli ambienti Rai, è arrivata da Italia Oggi, che parla dei motivi dell'addio tra il direttore artistico del Festival e il manager dei vip: "Niente di personale, ma divergenze sul piano lavorativo e professionale che erano iniziate già lo scorso anno". Ma si sa, quando di mezzo ci sono i soldi, c'è anche qualcosa di personale.

I motivi dell'addio tra Amadeus e Presta

Lo staff di Amadeus ha confermato la separazione, mentre da Lucio Presta non sono arrivate dichiarazioni in merito allo storico addio. Ma intanto sul sito della Arcobaleno Tre, la società di Presta che gestisce l'immagine e gli ingaggi di molti personaggi televisivi, la foto di Amadeus è prontamente sparita a sancire la definitiva rottura. Sempre secondo Italia Oggi Amadeus "si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia non solo sulla selezione dei cantanti in gara, ma pure su quella degli ospiti, sulla quale, invece, in passato Presta aveva avuto voce in capitolo". Per questo si parla di "divergenze lavorative e professionali" tra i due.

Le ripercussioni su Sanremo 2024

Secondo molti la fine della collaborazione tra Amadeus e Lucio Presta potrebbe riflettersi sull'organizzazione del prossimo festival di Sanremo, al via tra poco più di un mese (6 febbraio). Nelle quattro edizioni passate, infatti, il direttore artistico nonché conduttore della kermesse canora ha potuto contare sui contatti di Presta per avere ospiti importanti. Grazie all'agente sul palco del teatro Ariston sono saliti personaggi come Roberto Benigni, Checco Zalone e altri artisti. La separazione tra Amadeus e il manager dei vip avrà dunque ripercussioni anche su Sanremo 2024. Lo scorso novembre, quando ancora non aveva ufficializzato la lista dei Big in gara, Amadeus aveva messo le mani avanti: "Non avrò super ospiti italiani quest'anno, se non quelli che hanno compiuto i 70 anni di età". E ora quella dichiarazione suona come una conseguenza di quello che è successo nelle scorse ore.