Sanremo, svelati i titoli delle canzoni: ecco i brani in gara

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina sempre di più e aumenta la suspense per la kermesse della canzone italiana che dal 6 al 10 febbraio 2024 terrà incollati alla televisione milioni e milioni di italiani. È in corso la finale di Sanremo Giovani durante cui, oltre alla proclamazione dei 3 ragazzi su 12 che approderanno direttamente in gara, verranno annunciati i titoli delle canzoni con cui i big si esibiranno sul palco dell'Ariston.

Sanremo, i titoli delle canzoni

Nell'appuntamento su Rai 1 è Amadeus ad accogliere gli artisti che correranno per tentare di trionfare a Sanremo. Ghali si esibirà con Casa mia; Alessandra Amoroso farà il suo esordio con Fino a qui; Gazzelle presenterà al pubblico Tutto qui; Ricchi e poveri sulle note di Ma non tutta la vita metteranno a segno la loro 13esima partecipazione.

La finale di Sanremo Giovani

I finalisti che sognano di portare la propria musica sul palco dell'Ariston sono Bnkr44 (con Effetti speciali), Clara (Boulevard), Dipinto (Criminali), Fellow (Alieno), GrenBaud (Mama), Jacopo Sol (Cose che non sai), Lor3n (Fiore d'inverno), Nausica (Favole), Omini (Mare Forza 9oi), Santi Francesi (Occhi tristi), Tancredi (Perle) e Vale LP (Stronza). Gli artisti in gara, accompagnati da una band di otto elementi, si esibiranno in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo e saranno votati dal direttore artistico e dalla Commissione musicale di Sanremo Giovani. I primi tre classificati si sommeranno ai 27 big del prossimo Festival; ovviamente dovranno portare un brano diverso e inedito rispetto a quello della finale.