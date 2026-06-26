Amici, la ballerina Susy Fuccillo rompe il silenzio sulla morte improvvisa del marito

Era il 2 dicembre quando nella vita di Susy Fuccillo, la ballerina del reality Amici, si è abbattuta la tragedia. Nella notte, infatti, il marito Salvatore "Salvo" Raciti perse la vita a causa di un malore, mentre si trovava nel giardino della casa della coppia alla Plaia, nella zona sul mare di Catania. Famoso imprenditore di zona, Salvatore Raciti e Susy Fuccillo si sono sposati nel 2015 e nel corso dei dieci anni successivi si sono costruiti una famiglia, anche grazie alla presenza delle loro tre figlie, Cristiana, Giordana e Costanza.

L'uomo, di quarantuno anni, era in giardino con alcuni amici la notte che gli è stata fatale, mentre era impegnato a decorare il cortile per le imminenti vacanze natalizie. All'inizio si è pensato che il malore fosse dovuto a un infarto, ma la famiglia è sempre stata molto attenta a mantenere il riserbo su quello che è accaduto quella terribile notte. Almeno fino ad ora. In queste ore, infatti, Susy Fuccillo è riapparsa sui suoi canali social e lo ha fatto con un video in cui ha cercato di raccontare quello che è successo nel corso di questi ultimi sei mesi, in cui la sua vita è irrimediabilmente cambiata. "È il momento più buio della mia vita", ha confessato tra le lacrime, asserendo di non avere le forze per fingere che tutto vada bene. Il video pubblicato su Instagram ha come primo scopo quello di ringraziare i fan che hanno mostrato la loro vicinanza e il loro cordoglio nel corso di questi mesi. In particolare, Susy si è sentita toccata dai tanti racconti di altre donne che hanno dovuto affrontare lo stesso incubo che sta attraversando lei in prima persona: "Voglio dirvi grazie qui pubblicamente, perché ho sentito il vostro amore, anche da lontano."

Susy Fuccillo, nel pieno della sua fragilità emotiva, afferma che sta provando a fare "del mio meglio" per vivere la sua vita "senza mio marito", dicendo di non potersi permettere di arrendersi, anche per le sue figlie, che hanno bisogno di lei e che hanno perso una figura tanto importante come quella paterna. Ma nonostante questo, riconosce che "una parte di me è morta quella sera insieme a lui." Il video, che è anche uno sfogo, è pieno di paure e fragilità, di riflessioni su cosa voglia dire affrontare un lutto che colpisce senza alcun preavviso. "Ci sono giorni in cui penso di stare meglio e giorni in cui crollo completamente, ma è una cosa normale. Dobbiamo attraversarlo il dolore, non possiamo fare finta di niente."

Mentre cerca di comprendere anche come tornare sui social, capire che cosa condividere e cosa tornare per sé, Susy ha voluto raccontare la verità sulla tragedia di suo marito, specificando che Salvatore Raciti è morto "per un'ulcera gastrica", e ha detto anche di "essere innamorata" di suo marito, perché "l'amore non finisce" e quindi spera di riuscire almeno a trovare un po' di rassegnazione. Tanti sono stati i commenti di comprensione e vicinanza, anche da altri studenti di Amici.

Nel programma di Maria De Filippi, Susy era stata protagonista della settima edizione, arrivando ad esibirsi anche nel serale. Sono diventati iconici i suoi scontri con la maestra Alessandra Celentano, mentre ha sempre potuto fare affidamento sull’alleanza di Garrison.



