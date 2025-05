Barbara D'Urso, clamoroso no della Rai: chi c'è dietro la decisione

Ascolta ora 00:00 00:00

Nei giorni appena trascorsi si è fatto un gran parte del ritorno di Barbara D'Urso sul piccolo schermo, con un passaggio dalle reti Mediaset alla tv di Stato. Tuttavia, a differenza di quanto è stato riportato nel corso delle ultime ore, Barbara D'Urso non apparirà sugli schermi Rai, almeno non per il momento. Stando a quanto riportato da Adnkronos, infatti, Barba D'Urso sarebbe dovuta tornare in Rai con un programma che doveva unire l'intrattenimento alle emozioni dei personaggi invitati e che sarebbe dovuto andare in onda il sabato pomeriggio, presentandosi come un diretto competitor del Verissimo condotto ormai da anni da Silvia Toffanin. Tuttavia, sempre secondo i dati riportati dall'agenzia di stampa, ci sarebbero stati degli " ostacoli insormontabili " che avrebbero impedito alle parti di trovare un accordo utile a poter annunciare l'arrivo di Barbara D'Urso negli uffici della Rai. La presentazione dei palinsesti autunnali della Rai è prevista per fine giugno e, secondo le prime indiscrezioni, è davvero improbabile che le due parti trovino un accordo prima di tale "data di scadenza". Salta dunque un accordo che, senza dubbio, avrebbe potuto rivoluziare la programmazione televisiva della prossima stagione.

Era stato Il Foglio che, per primo, aveva dichiarato la possibilità di un passaggio di Barbara D'Urso alla Rai, sottolineando che questa "operazione" era caldamente voluta da Matteo Salvini, che sempre secondo le stesse indiscrezioni si sarebbe occupato personalmente dell'operazione D'Urso. Carmelita - come spesso viene chiamata dai fan che la seguono sul suo account Instagram - ha più volte invitato Matteo Salvini nei suoi salotti pomeridiani, quindi non era difficile credere che stavolta sarebbe stato proprio Salvini ad aiutarla. Eppure per il momento sembra che non ci sia niente da fare. L'accordo sfumato con la Rai, d'altra parte, è solo l'ennesimo pettegolezzo sulla carriera della presentatrice. Già alcuni mesi fa, online era circolata la voce che Barbara D'Urso si stava preparando al suo debutto su Nove - il canale dove si è spostato anche Amadeus -, salvo poi rivelarsi una notizia inesatta. Sui recenti movimenti della sua carriera, la D'Urso non ha commentato, continuando a promettere ai suoi tanti spettatori e ammiratori che presto tornerà in tv. Al momento, però, non si può dire né dove né quando avverrà questo ritorno sul piccolo schermo, dal quale la presentatrice manca da circa due anni.

Dopo essere stata la regina incontrastata del pomeriggio Mediaset, Barbara D'Urso ha visto la sua carriera subire un arresto forzato per volere di Pier Silvio Berlusconi, che sognava per l'emittente un futuro diverso da quello rappresentato dai programmi della presentatrice. Nel corso di questi due anni, comunque, Barbara D'Urso ha fatto capolino in due programmi Rai: prima con un'intervista a Domenica In, in compagnia dell'amica Maria Venier e poi come ospite del programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, dove si è divertita anche a "scontrarsi" con la giurata Selvaggia Lucarelli.

Proprio queste due ospitate sembravano essere una prova a supporto del suo passaggio in Rai, ma per il momento i cancelli degli uffici di Via Teulada rimangono chiusi per Barbarella, in attesa di scoprire per colpa di chi e quali siano stati gli ostacoli che avrebbero fatto saltare un accordo che sembrava già fatto.