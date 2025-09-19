Belen Rodriguez innamorata e felice: chi è la sua fiamma Stefano Belingardi Clusoni

Le prime indiscrezioni avevano iniziato a circolare quest'estate, quando la coppia era stata sorpresa a baciarsi in un locale della Costa Smeralda, ma ora a quanto pare Belen Rodriguez non si nasconde più e la sua liaison con Stefano Belingardi Clusoni è solida e procede a gonfie vele. A confermarlo è il settimanale Oggi, che titola così in modo esplicito: "Belen sbandiera ai quattro venti il suo ennesimo nuovo amore".

Archiviati i dissapori con la sorella Cecilia che per mesi hanno alimentato il gossip, anche se a quanto pare ci sarebbero ancora delle frizioni col marito Ignazio Moser, la showgirl argentina si sarebbe gettata a capofitto in questa relazione mentre si sta preparando per tornare al lavoro alla conduzione di una trasmissione su Radio2. Come detto, l'esistenza di un flirt con Stefano Belingardi Clusoni, facoltoso architetto milanese, risalgono a qualche settimana fa, quando Dagospia aveva diffuso per primo la notizia dando la conferma che il bacio tra i due catturato dai paparazzi al Twiga avesse avuto un seguito.

A differenza, quindi, del gossip con Nicolò De Tommasi, immortalato al fianco della Rodriguez agli inizi di agosto e protagonista di uno scatto in cui i due si baciavano in acqua: allora era stata lei stessa a intervenire per negare l'esistenza di una relazione.

Quella con l'architetto milanese sembrerebbe quindi una storia più seria, non essendo arrivata alcuna smentita. Anzi, secondo Oggi la presenza di Belingardi Clusoni sarebbe una costante nella quotidianità della showgirl argentina, tanto da parlare di coppia fissa. Ma chi è il suo attuale compagno?

Stefano Belingardi Clusoni, classe 1987, è lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip ma molto conosciuto nel settore in cui lavora. Architetto originario di Milano, è titolare di uno studio che sta fornendo il proprio contributo per ridisegnare lo skyline del capoluogo meneghino.

Stando a quanto riportato da Dagospia proprio a lui sarebbe attribuibile la realizzazione del progetto "The Tris", il nuovo grattacielo per

uffici in costruzione nel distretto della Barona, vicino alla fermata della metropolitana M2 Famagosta. Belingardi Clusoni è attivo sui social, in particolar modo su Instagram, dove ha un profilo con più di 6mila follower.