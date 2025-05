Benedetta Rossi: quanto costa una notte nel suo agriturismo (prezzi incredibili)

Ascolta ora 00:00 00:00

È andata in onda ieri, 20 maggio, a Belve l'intervista alla food blogger Benedetta Rossi diventata famosa grazie al canale "Fatto in Casa da Benedetta". Nella lunga chiacchierata insieme a Francesca Fagnani ha raccontato molto della sua vita privata e soprattutto del suo luogo del cuore la casa immersa nel verde nelle Marche dove realizza i suoi tutorial, ma anche dell'agriturismo che ha aperto insieme al marito.

L'agriturismo

Sull’onda del successo ottenuto tra social e televisione, Benedetta Rossi ha deciso di aprire un agriturismo: si chiama La Vargara e si trova nelle campagne marchigiane, nei pressi di Altidona, precisamente in contrada Svarchi. Immerso in un contesto rurale, tra dolci colline e distese coltivate, il luogo rappresenta la meta ideale per chi cerca un’esperienza gastronomica autentica, abbinata a momenti di pace e relax nella natura.

Quanto costa soggiornare

All’agriturismo La Vargara, è Benedetta Rossi in persona a preparare i piatti, utilizzando ingredienti freschi provenienti direttamente dal suo orto. Oltre a gustare le sue ricette, gli ospiti hanno anche l’opportunità di partecipare a workshop di cucina, vivendo un’esperienza immersiva tra i sapori della tradizione. La struttura è aperta esclusivamente durante il periodo estivo e offre la possibilità di pernottare: il costo per il soggiorno con colazione parte da circa 30 euro a persona, mentre per la mezza pensione o la pensione completa i prezzi variano tra i 50 e gli 80 euro.

Come è fatta la sua casa

Riflette perfettamente il suo stile autentico e accogliente. Si sviluppa su due piani collegati da una scala in legno, mantenendo un’impronta rustica e familiare. Al piano superiore si trova la camera da letto, caratterizzata da travi a vista e un tetto inclinato che richiama le atmosfere delle case di campagna. Al piano inferiore, invece, si apre la zona giorno con un salotto intimo, un camino e un divano bianco.

Qui si trovano anche le due cucine: una in legno, dove Benedetta registra i suoi famosi tutorial per i social, e una seconda cucina total white, utilizzata per la preparazione

quotidiana dei pasti per la famiglia. All’esterno, la casa è circondata da unProprio lì, Benedetta coltiva piante aromatiche e ortaggi freschi, che spesso finiscono nei piatti delle sue ricette.