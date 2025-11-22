Bianca Atzei, la conferma in tv: "Con Stefano Corti il rapporto è finito. Ora pensiamo a nostro figlio"

Il sospetto che qualcosa nella coppia si fosse definitivamente incrinato era emerso già la scorsa estate, ma la conferma è arrivata solo oggi: Bianca Atzei e Stefano Corti hanno deciso di interrompere la loro relazione.

È la cantante, ospite di Verissimo, a rivelare la notizia alla padrona di casa Silvia Toffanin, senza nascondere di stare attraversando un momento di grande difficoltà: "Il periodo non è facile, raccontare quello che mi succede è sempre difficile. Forse liberarmi mi farà stare un po' meglio" , spiega la Atzei. Una liberazione in senso stretto, anche perché le pressioni vissute a causa del gossip esploso nei mesi estivi, iniziavano a farsi sentire in modo pesante.

Stando a quanto raccontato alla conduttrice, non ci sarebbe stato un vero e proprio evento scatenante a causare la rottura. "Sorridiamo sempre, bisticciamo sempre. La nostra è stata una storia d'amore meravigliosa, bellissima" , dice la cantante, "ma a un certo punto, quando due strade non si incontrano più, è il caso di guardarsi e parlarsi. In realtà è solo un amore che cambia, che si trasforma. Rimane il bene".

Lo strappo è stato inevitabile, nonostante i tentativi di ricucire il rapporto: "Non ci siamo più trovati, abbiamo perso l'equilibrio e non siamo più andati d'accordo. Abbiamo sicuramente fatto di tutto, l'impossibile per riparare" . La decisione è arrivata lo scorso settembre: "Ora rimaniamo uniti per nostro figlio Noa Alexander, la cosa più bella che abbiamo creato e che ci legherà per sempre" . Nonostante l'interruzione del rapporto, quindi, resta un forte legame: "Mi sento sola, ma mi sento protetta, questo è un percorso di vita difficile, ma so che lui c'è e sono tranquilla".

E così è stato quando sono arrivate le minacce alla coppia proprio durante i mesi estivi. Corti aveva raccontato dei messaggi intimidatori anonimi ricevuti per via del suo ruolo a Le Iene. "Sono stati giorni pesanti" , ricorda la Atzei. "Lui ha fatto di tutto per proteggere la nostra famiglia. È iniziato tutto ad agosto, e abbiamo deciso di lasciare Noah con i nonni in Sardegna e di fargli iniziare la scuola più tardi proprio perché avevamo paura" . "Ora sono più serena, ma mi giravo continuamente per controllare. Non è stato facile per niente" , aggiunge.

A starle vicina, in particolar modo, Checco dei Modà,

"Un'anima gentile, sensibile, pura. Mi ha preso per mano"

"mi ha spinta a tornare in studio, ora stiamo scrivendo nuove canzoni".

che l'ha convinta a riprendere a fare musica., spiega la cantante,