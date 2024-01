Bianca Censori in pose hot: bufera su Kanye West

Bufera su Kanye West per alcune foto della moglie Bianca Censori, mostrata senza veli sui canali social del rapper. Dopo aver provocato la furia dei fan per il cappuccio simile ai membri del KKK indossato durante l'esibizione al Wynwood Marketplace di Miami, Ye torna a far discutere per l'atteggiamento mostrato nei confronti della compagna. L'artista è stato ancora una volta accusato di sessismo, oltre che attaccato per il suo modo di trattare la moglie come un oggetto.

Bianca Censori come un oggetto

In alcuni recenti scatti hot pubblicati da Kanye West si vede la consorte, la designer di architettura Bianca Censori, in abiti e pose a dir poco audaci, dove poco viene lasciato all'immaginazione. Un collo di pelliccia che riesce a malapena a coprire il seno, mini tanga che nasconde lo stretto indospensabile e abitini ristretti in pelle o simil pelle, così viene mostrata la giovane donna, esibita con orgoglio dal rapper.

A rendere ancor più disturbanti queste immagini, pubblicate su Instagram, sono i commenti del cantante, che scrive a margine degli scatti: "Niente pantaloni quest'anno" . In un'altra immagine, dove si vede Bianca Censori seminuda e piegata in avanti, il rapper scherza: "Ti è caduto qualcosa?".

Tanti i follower che si sono rivoltati contro Kanye West. Poche critiche nei confronti della 28enne australiana, che si è fatta fotografare in quel modo. Nessuna spiegazione, del resto, arriva da parte della giovane. Gli attacchi, ad ogni modo, sono incentrati su West, colpevole di stare esibendo la moglie come un trofeo.

La furia dei follower

"Questo è più che disgustoso. Fai sfilare tua moglie praticamente nuda perché il mondo la veda? ", è uno dei tanti commenti lasciati sotto il post di Ye. " Non hai rispetto per le donne? Questo è il messaggio che stai mandando!" , tuona un'altro utente. " Perciò ti piacciono le donne che puoi controllare e umiliare? ", attacca una follower. E, ancora: "Disgustoso, questo è un abuso", "La sta usando e dominando, e lei glielo permette. Che tristezza".

In tanti, poi, hanno fatto il collegamento con l'ex moglie di West, Kim Kardashian, che il rapper aveva invece criticato per le sue mise troppo sexy. "Se non puoi averne una, trovane un'altra e trasformala nella prima" , sentenzia un'utente. "Lui sa che lei sembra proprio come Kim, ed è per questo che lui la umilia. Sta fingendo che lei sia Kim".

La domanda che in molti si pongono è: Bianca era davvero d'accordo con tutto questo?. La risposta della maggioranza degli utenti è che la donna abbia accettato di posare così per il marito. Viene però aspramente criticato il messaggio passato sui social.