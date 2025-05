Blasi-Totti, cosa è successo durante il taglio della torta al compleanno di Chanel

Ascolta ora 00:00 00:00

Che ci siano delle tensioni tra Francesco Totti e Ilary Blasi, da tempo impegnati in una lunga e complessa battaglia legale che li vedrà contrapposti in tribunale fino al momento del divorzio, di certo non sorprende, e un'ulteriore conferma è arrivata in occasione della festa con cui gli ex coniugi hanno celebrato il 18esimo compleanno della figlia primogenita Chanel.

A catalizzare involontariamente l'attenzione durante il fastoso party, che ha avuto luogo nella tenuta di San Domenico a Sant'Angelo in Formis, in provincia di Caserta, sono stati proprio l'ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva coi rispettivi nuovi compagni: era inevitabile che ciò accadesse, dal momento che entrambi sono sempre presenti nelle prime pagine dei principali giornali di gossip. In tanti hanno cercato di prendere il polso della situazione per comprendere se l'occasione del compleanno della figlia fosse la circostanza giusta per seppellire temporaneamente l'ascia di guerra oppure se sarebbero stati rilevati dei chiari segnali di frizione tra le parti.

In realtà Francesco Totti e Noemi Bocchi da un lato e Ilary Blasi e Bastian Muller dall'altro si sono tenuti a debita distanza, senza mai incrociarsi neppure per sbaglio: a definire con maggior chiarezza il profondo solco tra le due parti è stato in particolar modo l'atto conclusivo della grandiosa festa a cui hanno preso parte decine di invitati tra amici e parenti della neo 18enne.

Ciò che è accaduto dopo il soffio sulle candeline, poco prima del taglio della torta, è stato decisamente rivelatore: in genere è in questo il momento in cui vengono effettuate le foto di rito con le persone più care, in primis proprio il padre e la madre del festeggiato. È stato così anche in questa circostanza, anche se i due gruppi familiari hanno preferito fare due scatti distinti per essere immortalati insieme a Chanel.

Secondo quanto riportato da CasertaNews, infatti, entrambi gli ex coniugi si sono presentati al fianco dei nuovi rispettivi compagni, aspettando il momento giusto per apparire in due diverse fotografie: il messaggio è stato abbastanza chiaro a tutti, le tensioni ci sono eccome, per cui non c'è stato spazio per uno scatto comune che tanti fan della ex coppia avrebbero voluto vedere.