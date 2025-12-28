Brigitte Bardot e il difficile rapporto col figlio: la frase che la portò in tribunale

Nel giorno della scomparsa della magnifica Brigitte Bardot, personaggio iconico del cinema francese, ci si domanda quale possa essere stata la reazione di Nicolas-Jacques Charrier, unico figlio dell'attrice. Un rapporto difficilissimo e doloroso quello fra i due, segnato da tensioni e distacco fin dalla nascita di Nicolas.

Nicholas nacque l'11 gennaio 1960, a solo un anno di distanza dal matrimonio fra Brigitte Bardot e l'allora compagno Jacques Charrier. Si trattò di una gravidanza non desiderata, e l'attrice non smise mai di dirlo. Pare che la Bardot avesse addirittura cercato di abortire, ma a quel tempo non era possibile in Francia. Alla nascita di Nicolas-Jacques, l'attrice fece fatica a identificarsi nel ruolo di madre. Poco tempo dopo, l'artista francese si dedicò al film La verità, dove conobbe Sami Frey. I due iniziarono una relazione, e dopo soli due anni (1962) naufragò il matrimonio con Jacques Charrier. Brigitte Bardot rinunciò alla custodia del figlio, che andò a vivere con il padre.

"Sono diventata madre esattamente quando non avrei dovuto. L'ho vissuta come una tragedia. Ha reso infelici due persone: me e mio figlio ", confessò l'attrice in una vecchia intervista. Poi, nel 1996, uscì l'autobiografia Initials B.B. con delle parole che segnarono profondamente il rapporto fra Brigitte e Nicolas: "Era come un tumore che si era nutrito di me (...) Quando l'incubo raggiunse il suo culmine, ho dovuto assumermi la responsabilità della vita dell'oggetto della mia disgrazia". Dichiarazioni durissime che portarono a un'azione legale. Nicolas e il padre fecero causa alla Bardot per le sue dichiarazioni considerate lesive. L'attrice fu costretta a pagare un risarcimento.

Cosa ne è stato di questo burrascoso rapporto? Nicolas-Jacques Charrier vive da tempo in Norvegia. È un programmatore informatico, sposato con Anne-Line Bjerkan, ex modella. La coppia ha due figlie. Sembra che durante questi anni ci siano stati dei tentativi di riavvicinamento, ma sempre infruttuosi. Madre e figlio hanno pertanto continuato a condurre esistenze separate, mantenendo un rapporto prevalentemente distaccato.

Pochi mesi fa (3 settembre 2025) è

morto Jacques Charrier. Oggi (28 dicembre 2025) anche Brigitte Bardot se n'è andata. Nicolas-Jacques Charrier rimane il suo unico erede. Al momento non ha rilasciatosulla scomparsa della madre.