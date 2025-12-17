Da Corona accuse sul "sistema Signorini". E lui: "Tutto in mano ai miei legali"

Fabrizio Corona torna a pungere, e dal suo "Falsissimo" punta il dito contro Alfonso Signorini, accusandolo di muovere le fila dietro le quinte del Grande Fratello per interessi personali poco limpidi.

Le illazioni dell'ex re dei paparazzi, che non hanno avuto al momento alcun riscontro ufficiale, ricostruiscono quello che durante la puntata caricata su YouTube viene ribattezzato come "Sistema Signorini". Corona definisce il celebre conduttore come "una persona che può farti diventare famoso, l'unico vero trampolino nel mondo dello spettacolo" , tuttavia "per avere successo bisogna pagare un prezzo di solito molto alto".

Ed è qui che, secondo le sue congetture, entrerebbero in gioco le richieste di Signorini: il prezzo da pagare per ottenere l'ambita vetrina del Grande Fratello sarebbero dei favori sessuali. In cambio della possibilità di ottenere la notorietà del reality show più famoso, i candidati concorrenti intenzionati ad emergere sarebbero dovuti quindi scendere a compromessi.

L'ex re dei paparazzi sostiene che si siano verificati "minimo 500 casi negli ultimi 10 anni" , tutte persone in cerca di visibilità che sarebbero passate attraverso questo fantomatico "Sistema Signorini": la scorciatoia del Grande Fratello per avere una possibilità di mettere piede nel mondo dello spettacolo sarebbe stata preferibile in quanto si tratta, ribadisce Corona "dell'unico programma che può far sì che uno sconosciuto diventi famoso" . Le prove fornite ai suoi follower su YouTube per dimostrare che il giornalista avrebbe favorito solo coloro i quali avrebbero deciso di accettare il prezzo da pagare per la fama, tuttavia, si limitano a testimonianze anonime, tra cui qualche messaggio tratto da chat private.

Anche il "caso zero" citato durante "Falsissimo", ovvero l'ex concorrente dell'edizione 2022 del Grande Fratello Antonio Medugno, non sembra solido, dal momento che il diretto interessato ha negato di aver subito delle avances di natura sessuale. "Non voleva avere una relazione con me, non si è mai spinto più di tanto, ma ci sono stati dei messaggi più affettuosi. Tipo: 'Sei sempre più bello' o 'Vorrei troppo andare a cena con te'" , racconta l'ex gieffino, senza convincere troppo l'ex re dei paparazzi, convinto invece del fatto che stia nascondendo la verità. Per sostenere questa ipotesi, Corona mostra ai fruitori dei suoi contenuti il testo di una comunicazione che sarebbe avvenuta tra Signorini e Medugno.

Per il momento il conduttore del GF non ha replicato alle accuse, ma sul web si è scatenato un vero e proprio putiferio tra innocentisti e colpevolisti: così tanto che, stando ad alcune indiscrezioni non confermate, il Grande Fratello Vip sarebbe a rischio.

"Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali"

, si è limitato infatti a dichiarare a Il Corriere il giornalista.