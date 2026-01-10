Can Yaman arrestato a Istanbul per traffico e consumo di droga: ecco cosa rischia

L'attore turco Can Yaman arrestato in Turchia dopo essere finito al centro di un'indagine relativa al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti. Una notizia che ha scosso anche i fan italiani, che certo non si aspettavano un simile risvolto. Yaman è stato arrestato nella sua terra d'origine, pertanto ciò che gli accadrà dipende delle leggi vigenti in Turchia.

Il modello e attore rischia pesantissime sanzioni penali. La legge turca, infatti, è molto severa quando si tratta di contrasto alle sostanze stupefacenti. Molto dipenderà anche dalla formalizzazione dei capi d'accusa, che attualmente riguardano sia il consumo che il traffico di droga. In Turchia è prevista la pena detentiva non solo per chi commercia sostanze stupefacenti, ma anche per coloro che le possiedono e le consumano. Si parla della possibilità di finire dietro le sbarre per un periodo che varia dai 2 ai 5 anni. Vi è comunque la possibilità di intraprendere un percorso di riabilitazione/libertà vigilata, ma solo se il tribunale giudicante è a favore.

In caso venisse confermata l'accusa di coinvolgimento in attività di traffico di stupefacenti, la pena potrebbe addirittura salire a 10 anni di reclusione.

Al momento Yaman è trattenuto in Turchia. Pare sia già stato sostituito nel cast della terza stagione di "Viola come il mare", fortunata serie tv italiana. Altri programmi che prevedeva la presenza dell'attore sono stati costretti a cambiare il palinsesto. Va comunque ricordato che le indagini sono ancora in corso, dunque non sono state emesse sentenze definitive. Yaman non è l'unico personaggio famoso ad essere rimasto coinvolto nell'operazione anti-droga.

Il fermo, lo ricordiamo, è avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 gennaio nel quartiere Beşiktaş di Istanbul.

L'azione delle forze dell'ordine turche ha interessato contemporaneamente nove night club della città. Oltre a lui sono stateanche altre persone, come Selen Gorguzel, Ceren Alper e Ayşe Sağlam.