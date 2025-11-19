La Canalis senza slip rilancia il trend “sotto l’abito niente”

Elisabetta Canalis continua a dimostrarsi una delle presenze più influenti e seguite nel panorama social e fashion internazionale. L’ex velina ha pubblicato nuovi scatti su Instagram che hanno immediatamente acceso l’attenzione dei fan: protagonista, questa volta, è un look che abbraccia una delle tendenze più forti del momento, quella del “sotto l’abito niente”, il trend che prevede l’assenza di slip o di lingerie visibile per valorizzare la linea degli abiti e l’effetto naturale del corpo.

La tendenza dell’autunno 2025: lo slip dress (senza slip)

Già in passato durante una presentazione, la Canalis aveva indossato un elegante slip dress Ermanno Scervino: un abito lungo fino ai piedi, nero, semitrasparente, caratterizzato da spalline sottili e da un maxi decoro ton sur ton. Sotto il tessuto leggero, come vuole il trend, nessuna linea di lingerie visibile: una scelta di stile che enfatizza la purezza della silhouette e che rientra perfettamente nella moda del momento, già protagonista sulle passerelle e ora sdoganata anche sui social.

La showgirl aveva già dimostrato quindi una certa disinvoltura nel giocare con trasparenze e assenza di underwear: più volte si era mostrata in slip, in reggiseno o in scatti senza lingerie, sempre con un approccio orientato all’estetica fotografica e alla libertà personale, e non privo di ironia. Anche per questo, la scelta attuale appare in continuità con il suo linguaggio visivo: audace, consapevole e perfettamente coerente con la sua immagine pubblica.

Una presenza social che non passa inosservata

Negli ultimi scatti pubblicati, oltre ai look più sensuali, Elisabetta si è mostrata anche in momenti di vita quotidiana, compresa una foto in cui appare senza trucco e provata dalla febbre, dimostrando come a 47 anni, continui a essere una figura fortemente comunicativa e capace di alternare glamour, spontaneità e autoironia.

Amori, equilibri e nuove ripartenze

Nell’intervista rilasciata di recente a Vanity Fair, la showgirl ha parlato apertamente anche della propria vita sentimentale. Ha definito la separazione dall’ex marito Brian Perri come un momento doloroso ma necessario per costruire un rapporto sereno: " Il divorzio è un po’ come un lutto, ma nel mio caso ci ha permesso di volerci bene ancora di più ".

Sul fronte amoroso, dopo la fine della relazione con il kickboxer Georgian Cimpeanu, si vocifera di un avvicinamento con Alvise Rigo, modello e rugbista conosciuto sul set di un reality Netflix. Le apparizioni insieme sono ormai numerose, ma la diretta interessata mantiene il riserbo: " La mia vita sentimentale? Sono molto serena, non mi manca nulla. La fonte d’amore più grande sono mia figlia e gli animali ".

Fashion, libertà e identità: la Canalis detta ancora tendenza

Ancora una volta Elisabetta Canalis dimostra di sapersi muovere con sicurezza tra moda, comunicazione e narrazione personale.

Il suo “senza slip” non è solo un dettaglio provocatorio: è una sceltache interpreta lo spirito del momento, riaffermando una femminilità libera, autodeterminata e sempre al passo, se non un passo avanti, rispetto ai trend.