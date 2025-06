Caterina Licini (ex Amici), chi è la ragazza che esce con Cesare Cremonini

Ascolta ora 00:00 00:00

Si vociferava di un ritorno di fiamma tra il noto cantante bolognese Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Nulla di più inverosimile: nonostante le indiscrezioni che andavano in questa direzione il cantautore ora sembrerebbe molto vicino a un’altra donna che, tra l’altro, è sempre presente nelle date del tour che Cremonini sta portando avanti da alcuni mesi. Ecco di chi si sta parlando.

Si tratta di Caterina Licini, ex ballerina di Amici con cui era stato "paparazzato" a gennaio 2025. “Il cantante si sveglia all’alba e alle 7 e 30 è già a colazione con lei”, si legge sul settimanale Chi in merito proprio a Cremonini. Il cantante, giova ricordarlo, si trova impegnato in un tour che ha coinvolti molti stadi e palazzetti italiani.

Non è la prima volta che i due si trovano insieme nello stesso posto: la loro prima grande apparizione è catturate per la prima volta dal settimanale durante una vacanza a Cortina a gennaio 2025. Contando che il tour è iniziato da non molto, una relazione tra i due – magari iniziata proprio a gennaio di quest’anno - potrebbe essere più che plausibile. Intanto la ballerina, e questo è certo, è al suo fianco nel tour ormai da mesi e sembra essere una presenza fissa nelle vita del cantante bolognese.

I due sono avvistati fare colazione insieme in hotel a Lignano Sabbiadoro, prima delle prove del concerto del cantante. Una. situazione totalmente diversa rispetto alla sua ex.

Sempre la rivista Chi aveva parlato di un riavvicinamento di Cesare a Giorgia Cardinaletti, sottolineando però che non si trattava di "un ritorno di fiamma, ma un rapporto diverso: insomma, i due hanno ricominciato a sentirsi".