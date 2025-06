Cesare Cremonini, la sua ex lascia il concerto in lacrime: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia d’amore ufficialmente finita che, però, sembra tornare ad ogni occasione. Ieri sera, 16 giugno, si è tenuta la seconda tappa dell'Alaska Baby, il tour di Cremonini allo stadio San Siro di Milano e l’ex fidanzata Martina Maggiore era decisa a partecipare, ascoltando tutte le canzoni. Obiettivo completamente fallito: travolta dalle lacrime l’ex storica di Cremonini è stata costretta a lasciare lo show a metà e abbandonare lo stadio.

Non è bastato il tempo che ha ricucito alcune ferite. Le note delle canzoni firmate dal cantante bolognese, alcune dedicate alla stessa Maggiore, hanno avuto la meglio. La ragazza, infatti, oltre ad essere la ex fidanzata del cantante, è la stessa a cui lui ha dedicato il brano Giovane Stupida e che di recente ha scritto un libro (Ma che stupida Ragazza) in cui parla della loro storia d'amore e di come lui le abbia fatto del male.

La storia, a tratti divertente, è stata documentata sui social. La ragazza ha prima condiviso una foto del palco accompagnata dall'emoticon del cuore rosso e della farfalla azzurra, poi un video un cui mostra come non sia riuscita a trattenere le lacrime. "L'ho presa benissimo, non ho pianto mai", ha scherzato con ironia sui social mostrandosi sorridente ma anche con il viso bagnato. E su TikTok, l'amico Mauro Bianchi ha raccontato che insieme hanno lasciato lo stadio ancora prima della metà dello show. Il motivo è presto detto: Martina Maggiore non è riuscita a trattenere le lacrime. "È iniziata come un sogno, quattro anni e mezzo in cui ho assaporato gioia e passione. Ma le favole, si sa, nascondono volti oscuri".