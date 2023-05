Ecco chi c'è dietro Boem, la nuova bevanda di Fedez e Lazza

Un progetto ambizioso, una nuova realtà imprenditoriale con alle spalle una grande macchina imprenditoriale e comunicativa. Fedez e Lazza hanno lanciato la nuova bevanda ready to drink Boem, un hard seltzer che arriverà sul mercato a metà giugno. Si tratta di una bibita gasata con poco alcol (4,5%) e con poche calorie (91 kcal), si può bere da sola o miscelata nei drink e avrà una serie di gusti: il primo lanciato è lo zenzero. Ogni lattina costerà 2,20 euro, prezzo che salirà a 4-5 euro nei locali.

Chi c'è dietro la bevanda di Fedez e Lazza

Il mercato degli hard seltzer è in forte crescita a livello mondiale - crescerà con una media annua di oltre il 10 per cento fino al 2030 secondo gli analisti – il progetto guidato da Fedez e Lazza si pone l’obiettivo di portare in Italia un prodotto che al momento non esiste. Le origini del nome sono top secret per il momento, ma sappiamo chi c’è dietro questo ambizioso lancio. Il team imprenditoriale è riunito nella Tubo srl composta da Happy Seltz srl (joint venture delle società Zedef di Annamaria Berrinzaghi e Roma&More di Camillo Bernabei e Massimo Benetello), LMDV Capital di Leonardo Maria Del Vecchio e J project di Lazza. Forti di 16,5 milioni di follower su Instagram, i due artisti saranno anche i testimonial della nuova bevanda.

Come ricostruito da Italia Oggi, la svolta è arrivata grazie all’incontro tra Fedez e Camillo Bernabei, imprenditore nel mondo del beverage. Quest’ultimo è partito per un lungo viaggio che lo ha portato a testare le migliore proposte in giro per il mondo ed è tornato in Italia con una selezione di campioni, così da dare vita a un nuovo prodotto made in Italy. Conquistato dal progetto, Lazza è salito a bordo seguito a stretto giro di ruota da Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica.