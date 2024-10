Chi di corna ferisce...

Ufficio stampa Mediaset

Non si dica che Francesco Totti pecca di coerenza. Le tre signore che in questo momento, a vario titolo, orpellano la sua vita sentimentale sono praticamente identiche. Una è mora, le altre due sono indistinguibili perfino per le mèche. La ex moglie (Ilary Blasi), l'attuale compagna (Noemi Bocchi) e il presunto flirt (Marialuisa Jacobelli). E va detto che anche nella condotta amorosa si intravvede una certa continuità: sto con una ma «puponeggio» con un'altra. È successo con Noemi quando era sposato con Ilary, è (forse) successo con Marialuisa mentre stava con Noemi. È semmai quest'ultima che pecca di congruenza.

Alla tentata consegna del Tapiro per l'affaire Jacobelli, ci saremmo aspettati più prontezza di spirito. In fin dei conti si è messa con Francesco mentre era ancora il signor Blasi. O forse la Bocchi ignora che un uomo, lo si perde come lo si è preso?