Doveva essere una serata di musica, si è trasformata in un’emergenza che ha coinvolto migliaia di spettatori. Domenica 22 novembre 2026, durante il concerto di Don Toliver alla Co-op Live Arena di Manchester, nel Regno Unito, è stata segnalata la presenza di una sostanza sconosciuta tra il pubblico. Diversi spettatori hanno cominciato ad accusare irritazioni agli occhi e problemi respiratori, mentre alcuni video diffusi sui social mostravano persone che tossivano e si coprivano la bocca mentre cercavano di raggiungere le uscite. La polizia di Greater Manchester è intervenuta poco dopo le 22, dichiarando un’emergenza per coordinare le operazioni con gli altri servizi di soccorso. Oltre 12mila persone sono state accompagnate fuori dall’arena. Secondo il North West Ambulance Service, più di 50 spettatori sono stati sottoposti a valutazione medica e una persona è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Sono state inoltre avviate procedure di decontaminazione a scopo precauzionale. In un primo momento si era ipotizzato che la sostanza potesse essere gas lacrimogeno, ma la sua natura non è stata ancora accertata. La polizia ha avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto e stabilire come sia stata introdotta o diffusa nella struttura. La società che gestisce l’arena ha dichiarato di collaborare con le autorità.

Chi è Don Toliver

All’anagrafe Caleb Zackery Toliver, è un rapper e cantante statunitense nato il 12 giugno 1994 a Houston, in Texas. Ha 32 anni ed è diventato uno dei nomi riconoscibili della scena hip hop e R&B americana grazie a uno stile che mescola sonorità trap, melodie R&B e atmosfere sperimentali. La musica entra presto nella sua vita. A 16 anni comincia a registrare i primi brani utilizzando persino il microfono di una PlayStation. Dopo le prime esperienze indipendenti nella scena musicale della sua città, nel 2018 pubblica il mixtape “Donny Womack”, che segna l’inizio della sua carriera discografica. La svolta arriva nello stesso anno grazie alla collaborazione con Travis Scott nel brano “Can’t Say”, contenuto nell’album “Astroworld”. La partecipazione attira l’attenzione del pubblico e gli apre le porte della Cactus Jack Records, l’etichetta fondata proprio da Scott, con cui firma un contratto in collaborazione con Atlantic Records.

Da “No Idea” a “Lemonade”: i successi e le collaborazioni

Il successo internazionale arriva anche grazie a singoli come “No Idea” e “After Party”, diventati particolarmente popolari anche attraverso TikTok. Nel 2020 pubblica il suo primo album in studio, “Heaven or Hell”, che entra nella top ten della classifica statunitense Billboard 200. Nello stesso anno partecipa a “Lemonade”, brano del collettivo Internet Money con Gunna e NAV, che ottiene un grande successo internazionale. Negli anni successivi pubblica “Life of a DON” (2021), “Love Sick” (2023) e “Hardstone Psycho” (2024), consolidando la propria presenza nella scena musicale americana. Tra le collaborazioni più importanti figurano quelle con Justin Bieber, Future, Metro Boomin, Kali Uchis e, naturalmente, Travis Scott.

Le cinque nomination ai Grammy 2027

Il 2026 rappresenta un anno particolarmente importante per il cantante. A gennaio pubblica “Octane”, il suo quinto album in studio, che raggiunge il primo posto della Billboard 200, segnando il suo primo numero uno da solista nella classifica americana. Il progetto comprende 18 tracce e conferma la sua capacità di muoversi tra rap, trap e R&B. A novembre arriva anche un importante riconoscimento: Don Toliver ottiene cinque candidature ai Grammy Awards 2027. Tra queste figurano quella per il miglior artista emergente (Best New Artist), quella per il miglior album rap con “Octane”, oltre alle candidature per “Body” ed “E85” nelle categorie dedicate alle performance rap e melodiche. Il rapper si prepara inoltre a pubblicare un nuovo progetto discografico, “Nitrous”, atteso per il 4 dicembre 2026. Un’uscita che arriva a pochi giorni dal suo debutto come ospite musicale al programma televisivo americano “Saturday Night Live”. Dopo l’incidente di Manchester, il calendario prevedeva altri due appuntamenti nel Regno Unito: il 23 novembre alla O2 Arena di Londra e il 24 novembre alla OVO Arena Wembley. L’episodio alla Co-op Live ha quindi interrotto una tournée che accompagna uno dei momenti più significativi della sua carriera.