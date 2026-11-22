Raffaella Curiel detta Lella si è spenta l’altra notte a Milano per una brutta polmonite. Aveva 83 anni e li portava benissimo nonostante qualche acciacco dovuto al vizio del fumo. Lascia due figli amatissimi Gaetano Castellini Curiel e Giliola detta Gil che è stata il suo braccio destro e a volte anche sinistro oltre a due nipotine che adorava. Nata il 9 gennaio 1943 a Gardone Riviera nella casa di un gerarca fascista dove sua madre Giliola si era rifugiata pur essendo discendente da un’antica famiglia di ebrei sefarditi e sorella di un intellettuale comunista, «la Curiel» è stata e per sempre sarà un’icona di Milano. Colta, intelligente, simpatica da morire e così chic da poter dire le più scomode verità senza offendere nessuno, aveva la moda nel Dna essendo figlia e nipote d’arte. La sua prozia Ortensia nella Trieste austro-ungarica aveva aperto una rinomata sartoria e rischiava spesso l’arresto perché si avvicinava troppo alle principesse asburgiche per carpire i segreti delle loro mise. Invece sua madre Giliola ha dovuto fuggire quando il fratello fu spedito al confino e, pur avendo un talento enorme, ha passato gli anni della guerra a nascondersi lavorando ogni tanto in clandestinità. Solo dopo mille rocambolesche avventure riesce ad aprire un atelier di alta moda nella Milano post bellica. Il nome Curiel diventa così famoso che per un certo tipo di vestito che va bene sia di giorno che di sera si usa il neologismo «curiellino».

La sartoria di via Borgogna vicino a Piazza San Babila nel 1952 conta 127 lavoranti e 5 premiére. Lella è l’erede predestinata per cui viene spedita a Parigi da Balmain e quando torna scalpita. «Ho dovuto minacciare di andare a lavorare per la Rinascente perché mi facesse fare una collezione» ci raccontò una volta. Alta, bella, con le stesse chilometriche gambe e gli occhi azzurri che accomunano tutte le donne della famiglia, Lella non sopportava la sciatteria e trovava l’ignoranza imperdonabile. Nelle sue collezioni c’erano sempre riferimenti a personaggi come Proust, Picasso, Klimt, Chagall e Depero. Del resto sua madre aveva frequentato personaggi come Saba, Toscanini, Alfonso Gatto e Leonida Repaci, mentre lo zio Eugenio dal confino intratteneva una fitta corrispondenza con Einstein. Lei stessa negli anni della Milano da bere fu definita la più intellettuale delle stiliste milanesi ed ebbe il barbaro coraggio di rifiutare l’aiuto di Craxi. In compenso le sue sfilate nel calendario dell’alta moda di Roma erano anche un mezzo di comunicazione per le cause umanitarie che sosteneva. All’ultima, nel luglio del 2017, affidò l’uscita finale a 20 infermiere della Croce Rossa. L’anno prima aveva venduto il suo marchio ai cinesi della Red Stone. Non sono ancora noti giorno, luogo e ora dei funerali perché lei era una donatrice d’organi e sono ancora in corso gli esami del caso. Alla morte di Armani che le mandava sempre un mazzo di rose bianche prima delle sfilate ci disse: «Milano non è più chic». Figuriamoci ora.