Lutto nel mondo della televisione italiana, è morto a 69 anni Massimo Martelli, autore televisivo, sceneggiatore e regista che ha firmato alcuni dei programmi più conosciuti della Rai e collaborato a numerose edizioni del Festival di Sanremo. Nato a Bologna il 27 giugno 1957, aveva costruito una lunga carriera dietro le quinte dello spettacolo, lavorando con alcuni dei protagonisti più importanti della televisione e della musica italiana. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre attraverso i messaggi pubblicati sui social da amici e colleghi, che lo hanno ricordato sia per il talento professionale sia per le sue qualità umane.

La carriera in tv

Dopo gli studi al Dams di Bologna e il corso di sceneggiatura con Suso Cecchi D’Amico, Martelli aveva intrapreso un percorso professionale che lo aveva portato a lavorare in televisione, al cinema e in radio. Tra i programmi ai quali aveva collaborato figurano “Quelli che il calcio”, “Anima mia”, trasmissione condotta da Fabio Fazio e Claudio Baglioni, e “Radio 2 Social Club”. Aveva inoltre lavorato a diverse edizioni del Festival di Sanremo e al Concertone del Primo Maggio. Nel corso degli anni aveva collaborato con personalità come Fabio Fazio, Claudio Baglioni, Amadeus e Fiorello. La sua attività non si era limitata all’intrattenimento televisivo: aveva lavorato anche con Michele Serra all’organizzazione dell’iniziativa “Una piazza per l’Europa”, svoltasi a Roma.

Il legame con Stefano Benni

Tra le esperienze più importanti della sua carriera cinematografica c’è “Bar Sport”, film del 2011 tratto dall’omonimo romanzo pubblicato nel 1976 da Stefano Benni. Martelli aveva diretto l’adattamento cinematografico dell’opera, con Claudio Bisio tra i protagonisti, portando sul grande schermo i personaggi e le atmosfere del libro. Il rapporto con Benni era anche personale, oltre che professionale. In un’intervista, Martelli aveva raccontato come lo scrittore gli avesse affidato la possibilità di portare il romanzo sul grande schermo dopo aver rifiutato altre proposte. “Glielo avevano chiesto in tanti, aveva rifiutato i corteggiamenti. Scelse me, penso, perché gli era piaciuto il mio ‘Per non dimenticare’ sul 2 agosto, che si basava su un’idea simile, cioè storie personali”, aveva spiegato. Martelli era inoltre direttore artistico del Festival del Cinema più Piccolo del Mondo, rassegna cinematografica che si svolge a Castelnuovo dell’Abate, in provincia di Siena, nella Val d’Orcia.

Il cordoglio dei colleghi

Tra i primi a ricordarlo sui social è stato l’autore Federico Taddia, con il quale aveva condiviso tanti anni di lavoro, da “Quelli che il calcio” al Festival di Sanremo. “Che strazio, Massimo. Che me ne faccio di quel quaderno dei progetti già metà pieno? E i racconti su Bologna? Non dovevamo vederci a cena questa settimana per scrivere quella cosa?”, ha scritto, ricordando anche i progetti che avevano ancora in programma. Commovente anche il messaggio di Piero Galeotti, autore e collega con cui Martelli aveva lavorato a lungo: “Ciao Massimo, avremo tempo di raccontare il tuo talento, la tua generosità, la tua umanità. Adesso devo fare i conti con la tua insopportabile mancanza. Ti voglio bene, fratellone”.