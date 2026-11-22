Roma ha sempre avuto un rapporto complicato con la bellezza: la produce con naturalezza, la consuma con voracità e spesso non sa cosa farsene. Paolo Bulgari (l’imprenditore e stilista si è spento ieri a Roma all’età di 89 anni) aveva imparato a trasformarla in una forma di linguaggio, prima ancora che di impresa. Aveva capito che un gioiello non è solo una pietra preziosa, ma una scheggia di eternità da portarsi addosso. E che Roma, per essere davvero universale, non doveva smettere di essere romana. Essere Bulgari, a Roma, significava misurarsi con un’idea di bellezza. Nato nel 1937, nipote di Sotirios, l’argentiere greco che nel 1884 aveva aperto nella capitale la prima bottega, Paolo entrò nella storia di una dinastia capace di parlare al mondo senza perdere l’accento della propria città. Nel 1984 diventò presidente del gruppo di famiglia, con il fratello Nicola vicepresidente e il nipote Francesco Trapani alla guida operativa. Fu una stagione decisiva: la maison si allargò a nuovi mercati.

Il nome, scritto con la V latina, divenne un passaporto. E infatti si mise a viaggiare: New York, Montecarlo, Parigi, Ginevra... La cifra Bulgari non fu quella di un lusso davvero timido. Era una magnificenza mediterranea, quasi imperiale, che preferiva il colore alla prudenza e la pietra importante alla modestia. Oro, cabochon, volumi, citazioni antiche: architetture in miniatura. Paolo seppe tradurre Roma in una lingua contemporanea, senza ridurre il passato a repertorio per turisti. La sua è la storia di un capitalismo familiare diventato industria globale senza smarrire le origini: via Condotti, le vetrine, il cinema, le attrici, la mondanità romana quando ancora era un’arte. Elizabeth Taylor e le grandi dive portarono i gioielli Bulgari nell’immaginario collettivo. Dietro lo scintillio c’erano il disegno, il lavoro e il coraggio commerciale. Vende un desiderio.

C’è poi un’altra Roma, meno fotografata, alla quale Bulgari ha scelto di rivolgersi negli ultimi anni. Nel 2019 ha fondato la Paolo Bulgari Foundation, dedicata all’educazione e al contrasto della povertà nelle periferie. A Tor Bella Monaca, la riqualificazione di Largo Mengaroni ha provato a restituire alla piazza una funzione pubblica. Non beneficenza come accessorio del successo, ma l’idea che una città non possa vivere solo della bellezza esposta ai visitatori, se trascura quella dovuta ai suoi abitanti. La famiglia, annunciandone la morte, lo ha definito ambasciatore dell’Italia nel mondo. Formula solenne, ma non fuori misura: ha trasformato una tradizione romana in un lessico compreso ovunque. Resta il nome, naturalmente. E quella V che sembra una firma antica piantata nel presente. E la lezione meno luccicante: dalla vetrina di via Condotti alla piazza di Tor Bella Monaca. Paolo aveva fatto della bellezza un marchio riconosciuto ovunque. Poi ha guardato dove la bellezza non arrivava. E ha provato a portarcela.