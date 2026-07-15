Chi sono le sorelle Cassel, scelte da D&G per il loro debutto in passerella

Sette anni dopo il debutto in passerella di Deva Cassel anche Leonie Cassel ha vissuto il suo battesimo nel mondo della moda. A soli 16 anni, la secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha aperto la sfilata organizzata da Dolce e Gabbana nel giardino botanico Radicepura di Giarre per la presentazione della nuova collezione Alta Moda 2026. Avvolta in un abito nero in stile barocco con ricami,fiori tridimensionali, tulle e pizzo - e con in mano un mazzo dirose, garofani, ortensie e fiori di campo - Leonie ha sfilato con la sicurezza delle grandi top model, incarnando l’essenza della donna mediterranea e della tradizione siciliana.

La scelta del brand non è casuale. C’è un filo rosso che, da sempre, lega madre e figlie al nome di Dolce e Gabbana. Nel 1994 Monica Bellucci fu scelta per essere il volto dello storico spot del primo profumo femminile del marchio realizzato dal regista Giuseppe Tornatore. Nel 2020 spettò a Deva l’onore di essere il volto della campagna della fragranza “Dolce Shine”, mentre oggi Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno scelto Leonie per aprire la loro sfilata con vista sull’Etna.

Chi è Leonie Cassel

Leonie Cassel è nata il 21 maggio 2010 a Roma. Soprannominata "la bambina dell’amore” dai suoi genitori, vive a Parigi con la madre, Monica Bellucci, e studia alla scuola internazionale. Nel marzo 2025 fa il suo debutto sulla scena della moda conquistando la prima copertina di Vogue Italia. Un anno più tardi esordisce in passerella sfilando per Dolce & Gabbana, segnando l'inizio della sua carriera come modella. Accanto alla moda, Leonie coltiva una forte passione per la musica, ereditata dal padre Vincent, studiando canto. In diverse interviste ha raccontato di apprezzare la capacità della madre di apprezzare "tutte le cose più umane della vita", mentre ha svelato di essersi sempre ispirata alla sorella Deva, “il mio idolo da tutta la vita”, ha dichiarato a Vogue Italia.

Chi è Deva Cassel

Nata a Roma nel 2004, Deva Cassel è cresciuta tra Parigi, dove vive mamma Monica e Rio de Janeiro, dove risiede Vincent Cassel. Dopo Il diploma ha messo da parte il sogno di studiare psichiatria all'università per dedicarsi alla carriera nel mondo della moda. Nel 2019 viene scelta da Dolce & Gabbana Beauty come testimonial della fragranza Dolce Shine, diventando anche beauty ambassador del marchio. Nel 2020 sfila per la prima volta alla Paris Fashion Week per Coperni, conquistando la sua prima copertina internazionale su Elle France pochi mesi dopo.

Affascinata dal mondo del cinema, Deva debutta come attrice nel 2023 nel film “La bella estate” diretto da Laura Luchetti e tratto dall'omonimo romanzo di Cesare Pavese. Nel 2025 raggiunge il pubblico internazionale interpretando Angelica Sedara nella miniserie Netflix “Il Gattopardo”, prima importante tappa della sua carriera nel mondo del cinema.