Megan Ria, chi è la ballerina che sta facendo impazzire di gelosia Elodie

Elodie e Franceska Nuredini sono state al centro dei media nel corso degli ultimi mesi, a causa della loro relazione che, dopo essere stata protetta negli spazi privati delle due donne, ha raggiunto le prime pagine dei giornali, riempiendo gli account social di gossip e costume. Sebbene Elodie e la Nuredini sembrano finora veleggiare felici verso il proverbiale "e vissero felici e contenti“, all’orizzonte sarebbe apparsa una nuvola, dovuta alla gelosia della cantante di Bagno a mezzanotte. La ragione di questo sentimento sarebbe Megan Ria, ballerina, ex concorrente della ventiduesima edizione di Amici e ora modella, come si apprende dal suo account Instagram.

Chi è Megan Ria?

Molti ricordano Megan Ria grazie alla sua recente apparizione a Pechino Express, il reality show di Sky condotto da Costantino della Gherardesca. Durante l’edizione del 2024, intitolata La rotta del dragone, Megan Ria ha viaggiato insieme all’amica Maddalena Svevi, formando la coppia delle Ballerine. Del percorso di Megan a Pechino Express è rimasta impressa l’esperienza dello scambio-coppia, quando si è trovata a dover concorrere insieme ad Artem, attore di Mare Fuori arrestato lo scorso maggio con l’accusa di danneggiamento aggravato. Durante lo show di Sky, Artem si è dimostrato del tutto ostile a Megan, dicendo di non poter starle nemmeno vicino e quasi di non poterle parlare per rispetto alla sua fidanzata.

La carriera di Megan Ria inizia, però, in tenera età. Nel 2009, infatti, ancora molto piccola, entra nel cast di Chi ha incastrato Peter Pan?, il noto programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 e incentrato proprio sulla voce e sulle opinioni dei bambini. Formatasi alla Naima Academy, Megan Ria comincia a posare molto presto per brand importantissimi, come Laura Biagiotti, Calvin Klein, Guess e molti altri ancora. Dopo aver raggiunto il serale di Amici nel 2022, grazie alla fiducia accordatale da Raimondo Todaro, Megan Ria è entrata nel corpo di ballo del programma televisivo Il cantante mascherato. Sempre nel 2022 viene scelta proprio da Elodie per danzare e apparire nel videoclip musicale del suo brano Tribale. Una collaborazione fruttuosa e appagante per entrambe, soprattutto visto e considerato che Elodie la sceglierà di nuovo come membro del suo corpo di ballo ufficiale per il tour negli stadi effettuato nel 2025. Durante il tour, Megan Ria attira l’attenzione per i suoi movimenti sensuali e per l’energia che porta sul palco. A far parlare, però, sono i baci che si scambia con Franceska Nuredini durante l’esibizione, facendo impazzire il web. Ed ora sarebbe proprio Megan Ria l’agente scatenante della gelosia di Elodie.

Che cosa è successo tra Elodie, Franceska Nuredini e Megan Ria?

Tutto è iniziato da un gesto solo apparentemente innocuo. Nell’epoca attuale, infatti, dove i social non sono solo una vetrina, ma anche un metro di valore per chi coi social ci lavora, i like sono importanti come l’ossigeno. Per questo, il fatto che Elodie abbia tolto il segui a Megan Ria che continua a far parte del corpo di ballo della cantante appare come un gesto fortissimo, che non lascia molto spazio di manovra. Secondo le indiscrezioni riportate anche da Il Messaggero, il gesto sarebbe legato proprio a un vecchio bacio che Megan Ria avrebbe scambiato con Franceska Nuredini, insieme al “ritrovamento” di alcune vecchie foto delle due ballerine condivise online e corredate da didascalie estremamente affettuose, piene di "quanto ti amo“, ”mio amore" e "amore mio“. Frasi e situazioni che spingerebbero a far pensare che tra le due ballerine, in passato, ci sarebbe stata una relazione molto più intensa e più profonda di quanto non apparisse. Non c’è nessuna conferma a tale riguardo, ma Elodie sarebbe diventata gelosa della sua attuale compagna al punto da mandare alcuni messaggi su WhatsApp a Megan Ria per chiederle di stare lontana da Franceska.