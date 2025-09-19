Monica Bellucci, tutti gli uomini della diva: da Vincent Cassel fino alla rottura con Tim Burton

Monica Bellucci è tornata single. Dopo due anni d’amore con il visionario regista Tim Burton, la coppia ha ufficializzato la fine della loro relazione con un comunicato congiunto che parla di “ grande rispetto reciproco ”. Un addio elegante e senza scandali, che rispecchia l’abilità della diva umbra nel mantenere rapporti pacifici con gli ex, come già dimostrato in passato.

Il matrimonio segreto con Claudio Carlos Basso

Pochi sanno che il primo matrimonio di Monica Bellucci è stato con il fotografo argentino Claudio Carlos Basso. Nel 1990, all’età di 23 anni, la giovane Monica si sposò in gran segreto nel Municipio di Montecarlo, con pochi invitati. Un’unione breve, durata circa un anno, e quasi dimenticata, ma che segnò l’inizio della sua vita adulta prima del successo sul grande schermo.

La passione con Nicola Farron

Tra i legami importanti c’è stata la lunga storia con l’attore italiano Nicola Farron, sex symbol degli anni ’90. I due si conobbero sul set e vissero una relazione intensa che durò circa sei anni. Farron ha definito questo amore “ una passione travolgente ”, ma la crescente fama di Monica e la pressione del mondo del cinema portarono alla fine della loro relazione, poco prima che lei incontrasse Vincent Cassel.

L’amore con Vincent Cassel: un matrimonio da favola

Il grande amore della vita di Monica Bellucci è stato sicuramente Vincent Cassel. I due si incontrarono nel 1996 sul set del film L’Appartement e tra loro nacque subito una forte attrazione. La relazione si consolidò con il matrimonio nel 1999 e dalla loro unione nacquero due figlie, Deva e Léonie. Per anni la coppia è stata un simbolo di eleganza e glamour, amata dal pubblico e dalla stampa di tutto il mondo. Nel 2013, dopo 14 anni insieme, annunciavano la separazione con grande discrezione, mantenendo un rapporto di rispetto e collaborazione per il bene delle figlie.

Nicolas Lefebvre, l’artista più giovane

Dopo Cassel, Monica ha vissuto alcune relazioni più riservate, tra cui quella con Nicolas Lefebvre, scultore e regista francese 18 anni più giovane di lei. Ex modello diventato artista bohémien, Lefebvre ha portato nella vita di Monica un soffio di libertà e creatività. La coppia è stata insieme dal 2017 al 2019, partecipando a eventi e festival con un’intesa evidente. Anche questa storia si è conclusa senza clamori, con Monica che ha definito Nicolas “ un uomo che ha arricchito la mia vita ”.

Tim Burton: l’ultimo amore

L’ultimo capitolo sentimentale della diva è stato con Tim Burton. I due si sono conosciuti nel 2022 al Festival Lumière di Lione e, dopo mesi di indiscrezioni, hanno ufficializzato la loro relazione nel 2023. Due anni di amore intenso e discreto, terminati nel 2025 con un annuncio di separazione che ribadisce il rispetto e l’affetto reciproco.

Monica Bellucci ha dimostrato nel tempo un raro equilibrio nel gestire le sue storie d’amore, sempre con

eleganza e discrezione. Nonostante le relazioni importanti e pubbliche, la diva riesce a mantenere un rapporto civile con i suoi ex, continuando a brillare come una delle icone più affascinanti e amate del cinema internazionale.