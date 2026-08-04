Belén Rodríguez torna a parlare della depressione: “Yoga, amore e perdono mi hanno aiutata”

Per ritrovare la serenità a volte basta un piccolo rituale quotidiano come lo yoga. Proprio a questa disciplina Belen Rodriguez ha scelto di affidarsi per ritrovare l’equilibrio perso dopo gli ultimi difficili anni. Reduce dal ricovero dello scorso maggio, la showgirl argentina è tornata a parlare del suo stato di salute attraverso la sua pagina Instagram e nel farlo ha svelato come è riuscita a risollevarsi grazie allo yoga: “Con gli attacchi di panico mi è servito tanto, mi calma e mi rasserena la mente. Spero che questo mio consiglio possa aiutare chi come me ha vissuto anni di grande difficoltà”.

Il periodo difficile

Nel video pubblicato sui social network Belen ha ricordato il durissimo periodo vissuto nel 2023, quando il matrimonio con Stefano De Martino giunse al termine e lei sprofondò in una grave depressione, che la fece finire addirittura in ospedale. “Quando sono stata male e prendevo psicofarmaci, gli attacchi di panico mi immobilizzavano. Sono stata due mesi chiusa in casa al buio, con le tende chiuse. Mi dicevano, “ma respira” e io ci provavo ma andavo più in sbatti. Invece bisogna imparare a farlo nel modo corretto”, ha raccontato l’argentina, invitando i suoi follower a praticare lo yoga come rimedio concreto per ritrovare pace e serenità: “Praticare hatha yoga può aiutare chi ha bisogno di uscire dagli attacchi di panico che portano, di conseguenza, alla depressione”.

L’amore e la visualizzazione

Grazie alla costante pratica Belen ha svelato di avere cambiato la sua prospettiva sulla vita, iniziando così il suo percorso di rinascita. La showgirl ha spiegato di aver riscoperto il valore dell’amore, della gentilezza e del perdono grazie allo yoga e di praticare anche la visualizzazione simbolica: “Durante la pratica dello yoga ti si chiede di visualizzare un colore e di concentrarsi sul sentimento che vogliamo amplificare. Ho scelto il colore arancione e il sentimento che ho voluto amplificare è l’amore, l’amore per il prossimo, l’amore per noi stessi”. Una consapevolezza maturata giorno dopo giorno, che oggi sente il bisogno di condividere con chi la segue: “Noi dobbiamo diventare amore, dobbiamo diventare più gentili, dobbiamo mirare al perdono, aiutare gli altri, prima di tutto aiutare noi stessi, perché altrimenti non si può aiutare gli altri, ma vivere nell’amore con gentilezza, con pazienza, nel perdono e nella speranza”.