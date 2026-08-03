Star straniere in vacanza in Italia: JLo a Venezia, Justin e Hailey Bieber in Sicilia, Ivanka Trump a Taormina

Tutti pazzi per l’Italia e non quella calcistica. Se sul fronte sportivo le ultime settimane sono state tutt’altro che tranquille, su quello turistico il clima è decisamente diverso. Il Bel Paese si conferma,infatti, meta preferita dalle star di Hollywood. Da Jennifer Lopez a Justin Bieber, sono tante le celebrities che hanno scelto le coste italiane per godersi l’estate tra sole, mare, cultura e buon cibo.E sui social network le foto delle loro vacanze all’italiana sono diventate virali.

Jennifer Lopez in Laguna

Jennifer Lopez ha scelto Venezia per concedersi un weekend di relax. La Mostra del Cinema non è ancora cominciata, ma la popstar statunitense ha deciso comunque di sbarcare in Laguna per godersi le bellezze artistiche della città in compagnia dei gemelli Emme e Max. La sua visita a sorpresa nello storico ristorante Da Ivo, a pochi passi da Piazza San Marco, non è passata inosservata. Arrivata in gondola nella serata di sabato 1° agosto, la cantante ha assaporato alcune delle specialità della casa, dai fiori di zucca alla burrata, lasciandosi conquistare anche dai fichi con i gamberetti, piatto che ha chiesto di provare durante la cena. A rendere ancora più iconica la tappa veneziana ci ha pensato la stessa artista, che su Instagram ha condiviso un video mentre canta “Like a Virgin” a bordo di una gondola, rievocando le atmosfere dell’iconico videoclip del brano pubblicato da Madonna nel 1984, girato proprio tra i canali della Laguna. Terminata la tappa veneziana, Jennifer Lopez ha proseguito il suo viaggio verso Milano. Oltre a una passeggiata nel Quadrilatero della Moda, l’artista ha voluto dedicare alcune ore all’arte visitando il Cenacolo Vinciano,custodito nel complesso di Santa Maria delle Grazie.

Justin e Hailey Bieber in Sicilia

Hanno preferito il caldo sole siciliano Justin Bieber e la moglie Hailey. La coppia d’oro di Hollywood è stata paparazzata a Sciacca nell’esclusivo resort Verdura, una delle mete più apprezzate dal turismo internazionale di lusso. Sui social network il cantante, insolitamente generoso con i suoi follower rispetto alla proverbiale riservatezza che lo contraddistingue, ha condiviso alcuni momenti della vacanza: da una partita di golf a un giro a bordo di una minicar, passando per sfide a ping pong e uscite in barca. Proprio gli scatti in mare hanno alimentato le indiscrezioni secondo cui i due sarebbero pronti a lasciare la Sicilia per raggiungere la Sardegna, prossima tappa del loro soggiorno italiano.

Ivanka Trump a Taormina

E’ riuscita a trasformare un viaggio di lavoro in una vacanza Ivanka Trump, che ha scelto ancora una volta l’Italia per trascorrere parte dell’estate insieme al marito Jared Kushner e ai loro figli. La figlia di Donald Trump si sta concedendo qualche giorno di relax tra gli scenari della Sicilia dopo gli impegni al Google Camp di Sciacca, l’esclusivo evento che ogni anno richiama imprenditori e celebrità da tutto il mondo. Arrivati sull’isola a bordo di uno yacht, i due hanno fatto tappa anche a Taormina e sui social Ivanka ha condiviso alcuni scatti della vacanza in famiglia, tra passeggiate nel centro storico e la spettacolare vista dell’Etna in eruzione.

Bill Clinton a Panarea

Tappa alle isole Eolie per Bill Clinton e la moglie, Hillary Clinton, che sono stati paparazzati a Panarea. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America e l’ex segretaria di Stato si sono concessi una passeggiata tra i vicoli dell’isola,fermandosi per qualche acquisto nelle boutique del centro e concedendosi con grande disponibilità ai tanti selfie richiesti dai turisti e residenti. La tappa siciliana arriva dopo alcuni giorni trascorsi in Campania, dove la coppia aveva visitato la Costiera Amalfitana, tra Amalfi e Ravello, e il Golfo di Sorrento, proseguendo così il proprio viaggio alla scoperta delle bellezze del Sud Italia.