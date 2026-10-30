“Ciao Maschio”, Francesco Paolantoni: “Non ho figli perché non penso di essere maturo. Mi sento un dodicenne”

«Sono proprio un ragazzino, anche per questo non ho fatto figli: perché non pensavo di essere maturo abbastanza da affrontare la genitorialità». Un Francesco Paolantoni inedito, ospite di Nunzia De Girolamo a “Ciao Maschio”, nella puntata in onda domani, sabato 31 ottobre, alle 17 su Rai 1.

Al centro del confronto, la sindrome di Peter Pan e la difficoltà di diventare adulti. La conduttrice domanda perché questa condizione venga associata soprattutto agli uomini, quando anche le donne possono avere paura di assumersi responsabilità o di invecchiare. Paolantoni risponde senza esitazioni: «Ma non è che è etichettato, io credo che sia veramente affetto. Il maschio è meno coraggioso delle donne, è meno saggio, è più ragazzino».

Ciao Maschio

Una riflessione che il comico porta subito sul terreno personale, a partire dal proprio mestiere: «Noi che facciamo questo lavoro lo siamo particolarmente, cioè noi giochiamo fino alla vecchiaia. Questo lavoro che facciamo è un gioco».

Ma per Paolantoni il sentirsi bambini va oltre il palcoscenico e riguarda anche il modo di affrontare la vita e le sue responsabilità: «Io personalmente, a parte il lavoro, lo sono anche nella vita. Sono molto pavido ad affrontare delle cose, sono proprio un ragazzino».

Un’ammissione che lega alla scelta di non diventare padre, spiegando di non essersi sentito abbastanza maturo per la genitorialità.

«Mi sento proprio un ragazzino, mi sento un dodicenne, mi comporto da dodicenne», conclude.