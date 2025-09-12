"Circondata da persone false". Cosa ha detto Diletta Leotta

Molto spesso, purtroppo, capita che le amicizie possano rivelarsi "interessate" o molto labili, effimere. È una condizione che nella vita può capitare a ognuno di noi ma anche e soprattutto a personaggi in vista del mondo dello spettacolo con persone pronte ad approfittare di molti vantaggi come cene, feste, e quant'altro. È più o meno quello che è accaduto alla conduttrice tv e speaker radiofonica Diletta Leotta che in una puntata di Radio 105 ha raccontato una parte della sua vita privata.

Lo sfogo di Diletta

Il popolare volto di Dazn ha infatti spiegato ai radioascoltatori come sono cambiate radicalmente le sue amicizie dopo il matrimonio con il portiere di calcio, Loris Karius, nel 2024 e genitori della bellissima Arya. Con il passare del tempo si è accorta di quali fossero le persone che le stavano accanto anche nei momenti di bisogno e tutte le altre, che adesso ha eliminato dalla sua cerchia, che si approfittavano del fatto che lei fosse un personaggio molto in vista. Alla domanda del collega conduttore su quanti amici avesse perso, la bella catanese ha risposto per le rime. " Io non in realtà non ho perso nessun amico, ho trovato gli amici veri perché prima ero circondata da amici falsi che si approfittavano di me che sono una brava ragazza ed anche molto buona e disponibile ".

Cosa accadeva prima del matrimonio

DIletta Leotta ha fatto il paragone con la vita precedente alle nozze e al fidanzamento con l'attuale marito rispetto a quel che è cambiato successivamente. " Quando sei single organizzi cene, inviti persone anche a casa. Ti ritrovi in mezzo a contesti di un sacco di persone che fanno finta di essere amici ma amici non sono. Infatti, sono rimaste poche le mie amicizie ", ha sottolineato la conduttrice.

I commenti social

Su Tik Tok sono stati numerosi i commenti di gente comune che si è ritrovata nelle stesse condizioni della Leotta.

Pienamente d'accordo, quando avevo i soldi ero circondato da amici. Ora ne ho pochi ma veri

Il successo confonde, l'importante è trovare sempre il proprio equilibrio, brutta realtà però purtroppo la gente è così

", ha scritto Fabrizio. "", ha commentato Roby.