Diletta Leotta dice di no a "Ballando con le stelle": ecco perché

Con la fine dell'estate lo sport nazionale, il calcio, è già tornato prepotentemente nelle case degli appassionati e con esso i volti più noti tra cui la bella presentatrice catanese Diletta Leotta che condurrà per tutta la stagione "Fuoriclasse Serie A Show" della piattaforma Dazn. La 34enne, però, è contesa anche altrove e in questo caso il "braccio di ferro" lo ha vinto Maria De Filippi nei confronti di Milly Carlucci.

Il no a Ballando

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi e scritto da Giuseppe Candela per la rubrica "C'è chi dice...", Diletta Leotta avrebbe declinato l'invito per la partecipazione a "Ballando con le stelle" per l'ospitata di una serata a Rai Uno come proposto da Milly Carlucci. Come mai? Sembra che il motivo risieda nell'aver invece accettato la partecipazione di Maria De Filippi a una puntata di "Tu si que vales", su Canale 5. " Milly Carlucci avrebbe voluto vederla in pista a Ballando come ballerina per una notte, ma la conduttrice ha declinato l'invito ", ha scritto Candela, svelando il motivo del rifiuto. " Il motivo? Sarà ospite del competitor "Tu si que vales", una partecipazione già registrata. Sarà impegnata nella gara di "lip sync" al fianco di Rudy Zerbi" .

Una stagione impegnativa

Leotta si appresta dunque a vivere un'altra stagione che la vedrà protagonista su più fronti: di giorno in radio e nel fine settimana pronta alla nuova avventura su Dazn che non la vedrà più a bordo campo in giro per gli stadi come accaduto negli ultimi tempi ma la conduttrice del nuovo format che riassumerà, la domenica sera, la giornata calcistica appena conclusasi.

Il nuovo look della Leotta

Nelle ultime ore, la bella Diletta ha condiviso con i suoi follower l'addio all'estate 2025 con alcune foto pubblicate su Instagram che la ritraggono con il marito e la figlia riassumendo con gli scatti più significativi del trimestre appena concluso.

Qualche giorno prima, invece, si era mostrata con un nuovo look ai capelli, le extension, affidandosi come sempre alle mani del suo hair stylist Michael Cuzzilla. Dunque, ai nastri di partenza di una nuova e stimolante stagione lavorativa, Diletta è più pronta e in forma che mai fresca e riposata dopo un'estate sì di lavoro, ma anche di ferie e tanto calore familiare.