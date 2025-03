Clamorosa lite tra Amadeus e Giovanna Civitillo: ecco cos'è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'esperienza a Nove non è iniziata nel migliore dei modi per Amadeus. Il celebre volto televisivo ha accettato l'importante offerta del gruppo Discovery dando l'addio alla Rai e al Festival di Sanremo, da lui condotto per cinque anni consecutivi, ma gli ascolti non sono più dalla sua parte. Ma i dati lontani da quelli sperati non sono l'unico grattacapo per il sessantaduenne: secondo quanto riportato da Oggi, Amadeus ha avuto un'accesa discussione con la moglie Giovanna Civitillo.

Secondo quanto ricostruito dal noto settimanale, il conduttore di "Chissà chi è" ha avuto uno scontro "pubblico" con la coniuge: come documentato dalle immagini, la lite è infatti avvenuta in un parchetto del prestigioso quartiere milanese CityLife. Dagli scatti pubblicati da Oggi, Amadeus ha dovuto affrontare la compagna di vita - solitamente dolce e sorridente - in versione furiosa. Non si hanno particolari indizi sui motivi del diverbio, per il momento i due diretti interessati non hanno rilasciato commenti. Ricordiamo che l'amore tra i due scoppiò nel 2003 grazie a "L'eredità", dove la Civitillo lavorava come ballerina. Dalla loro unione è nato Josè Alberto. Il matrimonio con rito civile risale al 12 luglio del 2009, mentre quello con rito religioso all'11 luglio del 2019.

In attesa di novità sul litigio con la moglie, Amadeus si appresta a iniziare una nuova esperienza sul piccolo schermo. Secondo le ultime indiscrezioni degli esperti, l'ex direttore artistico di Sanremo sarà tra i tre giudici del serale di "Amici". Fortemente voluto da Maria De Filippi, il conduttore affiancherà Cristiano Malgioglio e Elena D'Amario.

Il suo nome era già circolato negli scorsi giorni e come evidenziato da Laura Rio sarebbe un'operazione win-win: Amici avrebbe un super giudice che si intende di musica, tv e di mercato discografico con cinque Festival di Sanremo sulle spalle e lui si testerebbe su altre soluzioni in vista, magari, di un futuro diverso rispetto a quello progettato su Discovery.