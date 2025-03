Dal Nove al palco di "Amici" Amadeus in cerca di ascolti

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'ultimo appuntamento domenicale con uno specialone sui primi sei mesi di scuola, da sabato partirà lo show serale. C'è una fibrillazione e una attesa particolare quest'anno attorno agli Amici di Maria De Filippi. Uno show seguitissimo dai ragazzi che stavolta è protagonista anche di un piccolo terremoto televisivo. A fare da giudice del talent di Canale 5 che ogni anno sforna cantanti che arrivano anche a grandi risultati (vedi, tra le ultime, Angelina Mango e Sarah Toscano) potrebbe infatti arrivare Amadeus (foto). L'indiscrezione, non ancora confermata dalla produzione, impazza da giorni. Se venisse ufficializzata da Maria De Filippi, si tratterebbe di un tentativo da parte del conduttore di uscire dal cono d'ombra in cui è entrato nel passaggio dalla Rai al Nove. A parte La Corrida che ha avuto un buon riscontro di pubblico, il game quotidiano sul canale di Discovery Chissà chi è non ha sfondato. E, in attesa di testare nuovi format sul Nove, Amadeus su Canale 5 riavrebbe una vetrina luminosa. In ogni caso, sarebbe una operazione positiva per entrambi: Amici avrebbe un super giudice che si intende di musica, tv e di mercato discografico con cinque Festival di Sanremo sulle spalle e lui si testerebbe su altre soluzioni in vista, magari, di un futuro diverso rispetto a quello progettato su Discovery. Fantasie che circolano sul web già ipotizzano un passaggio a Mediaset... Amadeus era già stato come ospite in una puntata di Amici e anche in una di C'è posta per te con la moglie Giovanna Civitillo in una delle puntate più seguite di questa stagione dello show che si è chiuso sabato sera sempre con ascolti record: share medio di questa edizione 30,61%, pari a 4 milioni 510 mila telespettatori. Anche per gli altri giudici di Amici non ci sono ancora conferme: forse torna Malgioglio e si fanno anche i nomi di Fedez ed Eleonora Abbagnato.

Tornando ai veri protagonisti del talent, i ragazzi in gara, a sfidarsi nella fase serale del programma saranno in 16, divisi in tre squadre: Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol e Vybes (cantanti), Alessia, Chiara e

Daniele (ballerini) con il team Zerbi-Celentano; Luk3, Senza Cri (cantanti), Asia e Francesco (ballerini) con Cuccarini-Emanuel Lo; Nicolò, Trigno (cantanti), Dandy, Francesca e Raffaella (ballerini) con Pettinelli-Lettieri.