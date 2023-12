"In coma indotto per 48 ore". Cosa è successo a Madonna

In coma indotto per 48 ore. È questo quanto accaduto a Madonna che, qualche mese fa, è stata costretta al ricovero a causa di una grave infezione batterica. A rivelarlo proprio la regina del pop durante un concerto tenutosi a New York lo scorso weekend (16 dicembre), un evento parte del suo Celebration World Tour.

Cosa è accaduto a Madonna

Era il 24 giugno scorso, quando Miss Ciccone è stata trovata nella sua casa dell’Upper East Side - a Manhattan - priva di sensi. Così, a causa del suo improvviso ricovero - che aveva scatenato grandissimo clamore - la cantante era stata costretta a rinviare il suo tour mondiale (che sarebbe dovuto partire il 15 luglio da Vancouver in Canada) per celebrare insieme alla pop star i suoi quarant’anni di successi. A lanciare la notizia era stato il suo manager, Guy Oseary che, attraverso un post pubblicato sui social, aveva fatto sapere: “Ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha portata a trascorrere diversi giorni in terapia intensiva. Adesso è uscita dal reparto, ma è sempre sotto cure mediche. Ci si aspetta un completo recupero”.

Tuttavia, Madonna è riuscita a recuperare alla grande e proprio lei, durante un concerto qualche tempo, fa aveva raccontato: “Meno di quattro mesi fa mi trovavo in un letto d’ospedale: ero priva di sensi e la gente pensava che avrei potuto non farcela. Il fatto che sia qui a raccontarvelo è un miracolo”.

La rivelazione di Madonna

Adesso, a distanza di diversi mesi, Madonna si è lasciata andare ad una clamorosa rivelazione: l’essere stata in coma indotto per ben 48 ore. Così, durante il suo concerto di New York il weekend scorso (16 dicembre), ha confessato: “Quando ho ripreso coscienza per la prima volta ho visto i miei sei meravigliosi figli seduti intorno a me”. Poi, ha aggiunto, ironizzando: “A proposito, ho dovuto praticamente morire per riunire tutti i miei figli in una sola stanza”. Ricordiamo, infatti, che la star 65enne ha ben 6 figli: Lourdes (27 anni), Rocco (23 anni), David Banda (18 anni), Mercy James (17 anni), e le gemelle Estere e Stella (11 anni).

E ancora, Madonna nel corso dell’evento ha anche sentito di ringraziare una sua cara amica, Shavawn: “Qui fra noi c'è una donna davvero importante. Mi ha salvato la vita, portandomi di corsa in ospedale dopo che ero svenuta sul pavimento del bagno”, ha concluso. Insomma, la pop star ha fatto prendere un bello spavento ai suoi fan, ma adesso tutto sembrerebbe andare per il verso giusto.