"Sono una miracolata...". La confessione choc di Madonna

"Mi è stata data un’altra possibilità" . Così Madonna ha parlato del dramma vissuto lo scorso giugno, quando è finita in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica. La popstar inglese ha rischiato di morire per alcune complicanze dovute alla sepsi e si è salvata grazie a un'iniezione di Narcan, che l'ha riportata letteralmente in vita. L'esperienza ha segnato profondamente Madonna che, durante l’ultimo concerto dal vivo del suo tour, ha ammesso di essere una miracolata.

Le parole di Madonna

"Meno di quattro mesi fa ero in ospedale e ero priva di sensi; la gente pensava sarei morta, dicevano che avrei potuto non farcela", ha detto con la voce rotta dall'emozione Miss Ciccone prendendosi una pausa dal concerto e aggiungendo: "È un dannato miracolo che io sia qui adesso. Mia madre, che Dio la benedica, ha vegliato su di me. Avrà detto: ‘Ragazza, non è arrivato ancora il tuo momento'". L'artista ha voluto ricordare la figura materna, persa molti anni fa quando lei era ancora una bambina.

Il pensiero per la madre

Dal palco del suo ultimo show, durante una pausa tra un brano e l'altro, Madonna ha parlato a cuore aperto ai suoi fan, rivelando dell’empatia provata nei confronti della mamma, morta nel 1963 – a soli 30 anni – a causa di un tumore al seno: " All’improvviso ho provato empatia per mia madre per quanto sola deve essersi sentita mentre era in ospedale, sapendo che non sarebbe sopravvissuta". L'artista si è detta grata del suo ritorno alla vita e di questa “seconda possibilità ” offertale dall'universo a 65 anni, quando invece quattro mesi fa era in coma.

L’ammissione sulle sue condizioni