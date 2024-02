Il compleanno da sola, il video in discoteca: è davvero finita tra Melissa Satta e Matteo Berrettini?

Due giorni fa Melissa Satta ha festeggiato 38 anni. A spegnere le candeline insieme a lei non c'era, però, il compagno Matteo Berrettini bensì il figlio Maddox, unica costante maschile nella vita dell'ex velina. Un'assenza pesante, quella di Berrettini, che alimenta ancora di più i gossip sul presunto addio al tennista.

Secondo i beneinformati la coppia sarebbe scoppiata da alcune settimane, ma i diretti interessati si guardano bene dal fornire spiegazioni, che siano conferme oppure smentite. Eppure un anno fa Melissa e Matteo Berrettini non si erano nascosti per celebrare il compleanno dell'ex velina e i paparazzi li avevano immortalati felici e affiatati durante la serata di festeggiamenti in un noto locale milanese. Dodici mesi dopo Berrettini e Satta sono lontanissimi fisicamente e forse anche sentimentalmente.

Satta e Berrettini distanti

Melissa Satta ha trascorso l'ultimo weekend in Svizzera, a Saint Moritz, dove ha assistito alla sfilata in notturna di Moncler e si è goduta le piste innnevate oltre a rilassarsi tra Spa in albergo e cene con gli amici. I fotografi del settimanale Chi l'hanno sorprese insieme a l'attore Alessandro Borghi e compagna e a Matteo Renzi e altri volti noti ma senza Matteo. Il tennista è lontano chilometri, ritiratosi nel principato di Monaco, dove ha ripreso a allenarsi con l'obiettivo di tornare presto in campo e superare l'ultimo brutto infortunio. A seguirlo nel recupero c'è Francisco Roig, il suo nuovo allenatore, che gli avrebbe imposto rigide regole anche per quanto riguarda la vita fuori dal campo rosso. E lui, che sogna di tornare ai vecchi fasti prima della fine del 2024, non se lo è fatto ripetere due volte: "Voglio tornare ad esultare da giocatore. Non vedo l’ora di tornare".

L'ultima indiscrezione sulla coppia

A confermare che la storia con Melissa Satta sarebbe finita ci cono le ultime indiscrezioni fatte circolare da Fabrizio Corona due giorni fa. L'ex re dei paparazzi ha ottenuto e condiviso un filmato, nel quale si vede un uomo, che sembra essere proprio Matteo Berrettini, ballare e bere da solo in un locale. "Berrettini single beve alcol in discoteca e ci prova con tutte spudoratamente", scrive Fabrizio, confermando ancora una volta che con l'ex velina l'amore sarebbe finito da tempo. A questo punto i fan della coppia si aspettano una dichiarazione ufficiale che potrebbe arrivare già a partire dal dopo Sanremo sempre che l'allontanamento tra l'ex velina e il tennista non sia solo una crisi passeggera.