Raoul Bova e Rocio Moraes trovano l'accordo sulla separazione

Nonostante il fatto che sembrasse praticamente impossibile, viste le tensioni tra le due parti, Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales sono riusciti in breve tempo a raggiungere un accordo sulla loro separazione.

Per quanto i due non si fossero mai uniti in matrimonio, dalla loro unione andata avanti per dodici anni dal 2013 al 2025 sono nate due bimbe, ovvero Luna (2015) e Alma (2018). La delicatezza della situazione, e in particolar modo la decisione sull'affidamento delle due figlie, è stata senza dubbio la parte più problematica delle trattative avviate dagli avvocati che hanno tutelato gli interessi della coppia, vale a dire Annamaria Bernardini De Pace per lui e Antonio Conte per lei.

Il settimanale Oggi, che ha riportato le prime indiscrezioni sulla vicenda, ha celebrato il lavoro dietro le quinte effettuato dai due legali, i quali sono riusciti a far raggiungere ai due attori un accordo extragiudiziale equilibrato che ha soddisfatto ambo le parti in causa. Un'impresa non semplice, visto lo scandalo esploso dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla relazione tra Bova e Martina Ceretti e la rottura brusca di una relazione che andava avanti da tanti anni. Ferita, Rocìo Munoz Morales aveva deciso di richiedere l'affidamento esclusivo delle due figlie Luna e Alma. Si sarebbe potuti arrivare quindi a uno scontro frontale, col rischio di trascinare a lungo una causa che avrebbe inevitabilmente colpito anche le due bambine.

Ciò nonostante, qualcosa è cambiato negli ultimi giorni, e grazie all'intermediazione dei due avvocati l'ex coppia è riuscita a trovare un accordo che ha soddisfatto entrambi. "L'attrice spagnola ha cambiato idea rapidamente circa l'affido esclusivo delle bambine e l'affidabilità genitoriale dell’ex compagno" , ha spiegato su Oggi Alberto Dandolo. "Complice forse una ritrovata serenità e il congruo assegno di mantenimento mensile concordato con l'attore.

I due ex infatti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale grazie anche alla mediazione dei rispettivi avvocati".

La vita dei due attori va avanti, e mentre Rocìo Munoz Morales si è gettata a capofitto nel lavoro, Raoul Bova avrebbe ritrovato l'amore al fianco della collega Beatrice Arnera.