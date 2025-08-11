Ronaldo chiede la mano di Georgina: anello gigante e retroscena che fanno discutere

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono pronti a fare un nuovo, importante passo nella loro storia d’amore: il campione portoghese ha chiesto ufficialmente la mano della sua compagna con un anello che ha fatto subito parlare di sé. Il motivo? Il diamante, grande come una noce, che ha incantato i fan e attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. A confermare la proposta è stata la stessa Georgina, con un post su Instagram che non lascia spazio a dubbi. " Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite ", ha scritto la modella argentina, accompagnando la frase con una foto dell’anello scintillante al dito. Un messaggio romantico, che ha subito fatto il giro del web e ha raccolto migliaia di reazioni in pochissimo tempo.

Un amore da favola (forse)

Un primo incontro da film, quello che avrebbe fatto innamorare Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Il portoghese ha raccontato più volte di essersi recato nel negozio di Gucci, in via Castellana a Madrid, dove avrebbe perso la testa per la commessa che lo stava servendo. Era il 2016, e da lì in poi la loro relazione è cresciuta fino a portarli a vivere insieme in Arabia Saudita, dove il calciatore ha appena rinnovato il suo contratto con l’Al Nassr.

Ma non tutti credono a questa versione così romantica. Secondo Pablo Boone, ex collega di Georgina nel celebre negozio di moda, la storia sarebbe completamente inventata. Intervistato nel programma TardeAR, Boone ha dichiarato: " Cristiano Ronaldo ha cercato di far credere di aver visto Georgina da Gucci, di essersi innamorato e di essere tornato finché non ha ottenuto un appuntamento con lei, ma è una bugia. In realtà lo sanno tutti che si erano conosciuti già prima in discoteca, all’Opium ".

Gli altri amori di Georgina

Boone ha inoltre sostenuto che Georgina avesse già frequentato personaggi noti, come Santana e Miguel Ángel Silvestre, e che l’intera narrazione sia stata costruita ad arte: " Il team marketing di Ronaldo offrì a Gio quel lavoro da Gucci per ripulire la sua immagine ". Non mancano neanche le frecciatine personali: “ È molto altezzosa e molto arrogante, lo è sempre stata. Se non fosse stato Ronaldo, sarebbe stato qualcun altro di quel calibro ”.

Mentre le voci sul passato della coppia si rincorrono, i due protagonisti sembrano concentrati sul presente e sul futuro. Attualmente sono in vacanza con i figli, in attesa che inizi una nuova stagione calcistica nel campionato arabo.

Resta da vedere se ci sarà una replica ufficiale da parte della coppia o del team di Ronaldo. Per ora, l’unica certezza è quell’anello al dito di Georgina e una promessa d’amore che, almeno sui social, sembra destinata a durare per sempre.