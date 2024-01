"Dagli fuoco". Odio social pure sul pigiama della Ferragni

Sembra che sia arrivata proprio la fine per Chiara Ferragni. Fino a poco meno di un mese fa tutto quello che l'influencer "divulgava" attraverso i suoi social era oro colato per i follower. Ora anche i pochi estimatori rimasti non vogliono proprio più sentir parlare della Ferragni e di tutto quello che sta accadendo attorno a lei. Il caso che ha stravolto la vita (e non solo) dell'influencer sta interessando un dibatto che interessa il mondo dei social, e arrivando persino sui giornali e nella platee tv.

Questo impero milionario, ora, sta traballando miseramente dopo le già note accuse di truffa per le campagne benefiche di Balocco, e poi ancora dell’uomo di Pasqua e di recente anche la bambola Trudi. E così, ad esempio, nelle ultime ore un nuovo episodio segna un altro punto di svolta su quanto sta accadendo sui social attorno alle vicende della Ferragni.

A Fano è stato infatti messo in vendita, al costo di 70 euro, il pigiama con il marchio di Chiara Ferragni in un popolare gruppo social. Il prodotto – di taglia S e accompagnato anche da una busta griffata ancora in perfetto stato-, è stato messo in vendita a un costo inferiore rispetto a quello previsto sul mercato. Forse l'utente stesso è stanco di vedere nell'armadio quell'indumento che, ormai, non fa più tendenza, oppure c'è la semplice voglia di liberarsi di un capo inutile e ingombrante. L’utente, però, invece di ricevere proposte d'acquisto, ha ottenuto in cambio solo una valanga di rimproperi e di insulti. Sui di lui si sono abbattuti gli effetti collaterali del pandoro-gate.