Francese di nascita e laureata alla sorbona, chi è Sahra Lahouasnia: la compagna di Di Battista

Continuano a destare grande preoccupazione le condizioni di Alessandro Di Battista, colto da malore a Cuba dove si trovava per girare il reportage “La polvere del mondo”, destinato a Il Fatto Quotidiano e TvLoft. L’allarme è scattato nella serata di venerdì, quando il 48enne ex parlamentare, oggi vicepresidente del movimento geopolitico Schierarsi, ha lamentato un violento e persistente mal di testa che ne ha causato il ricovero a Santa Clara.

Rimasto in coma per oltre 12 ore, l’ex esponente del M5S ha ripreso conoscenza ed è stato trasferito in una struttura più attrezzata a L’Avana, l’“Hermanos Ameijeiras”. Palazzo Chigi monitora attentamente la situazione: in caso di miglioramento sarà possibile provvedere al trasferimento sanitario in Italia con un volo protetto dell’Aeronautica Militare. Nel frattempo la storica compagna Sahra Lahouasnia è partita d’urgenza da Roma per raggiungere l’ex deputato.

Francese di nascita ma con profonde radici algerine, Sahra Lahouasnia ha alle proprie spalle un percorso accademico che si snoda attraverso alcune delle più prestigiose istituzioni europee: inizia con la laurea alla Sorbona di Parigi, per poi stringere un legame indissolubile con l’Italia. Prima una borsa di studio Erasmus all’Università La Sapienza di Roma, poi il coronamento degli studi con un Master in Economia conseguito a Tor Vergata.Questo solido background le ha permesso di muoversi con disinvoltura nel mondo del lavoro, collezionando esperienze di rilievo in settori eterogenei: dal management nel settore dell’automotive con Renault, fino al mondo del lusso firmato Hermès, passando per l’industria cinematografica di Cinecittà.

Il legame con Alessandro Di Battista nasce nel 2017, proprio nel momento di massima esposizione mediatica dell’allora rappresentante di punta del M5S: nonostante l’inevitabile popolarità del compagno, è tuttavia riuscita negli anni a mantenere una grande riservatezza sulla sua vita privata. Lo stesso ex parlamentare, in rare occasioni pubbliche, ha accennato alle grandi difficoltà nate per via di questa popolarità nei primi anni della loro convivenza.

La coppia ha avuto due figli, Andrea, il maggiore, e Filippo, venuto alla luce nell’agosto del 2020 all’ospedale di Pescara, evento che l’ex parlamentare scelse di celebrare con un raro scatto social direttamente dal reparto di maternità. I due condividono la passione per i viaggi e l’esplorazione, che ha segnato la seconda parte della carriera di Di Battista. Sahra non è mai stata una spettatrice passiva dei viaggi del compagno: lo ha seguito spesso nelle sue lunghe missioni all’estero, trasformandosi in una vera e propria collaboratrice editoriale. Nei reportage transoceanici firmati dall’ex deputato, infatti, Lahouasnia ha spesso curato la macchina organizzativa e le traduzioni simultanee sul campo, unendo la vita familiare all’impegno professionale.

Il rifiuto dell’esposizione mediatica è rimasto tale anche dopo l’uscita di scena di Di Battista dalla grande politica. Mentre lui proseguiva le sue battaglie fuori dal Parlamento, con la pubblicazione di libri, la conduzione di programmi televisivi e la vicepresidenza del movimento geopolitico “Schierarsi”, Sahra ha continuato a rimanere lontano dai riflettori.