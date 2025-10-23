Dalle aule di tribunale alla tv. Lovati punta al Grande Fratello Vip?

Le ultime rivelazioni su Massimo Lovati lasciano a dir poco attoniti: l'ex legale di Andrea Sempio, al centro dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, sarebbe uno dei futuri concorrenti del Grande Fratello Vip. Non solo. Lovati avrebbe addirittura un agente a seguirlo.

Dalle aule di tribunale, dove si dibatte su un caso davvero oscuro e terribile avvenuto nel nostro Paese, l'avvocato passa dunque alla televisione. Ormai non è più il legale di Sempio, e tutto fa pensare che i suoi progetti futuri siano orientati su altro. A dare questa indiscrezione è stato Davide Maggio, nel corso di una puntata di TvTalk. Parlando della prossima edizione del Grande Fratello Vip, Maggio ha infatti parlato di un nome legato alla cronaca nera davvero sorprendente. Mediaset avrebbe dunque pensato di invitare Massimo Lovati nello show.

Indagando sulla faccenda, Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere di non essere riuscita a contattare l'avvocato, ma di essere venuta al corrente che questo è oggi seguito da un agente. Ciò potrebbe dare conferma alla futura presenza di Lovati in televisione.

Intervistato da FanPage.it, Lovati ha effettivamente confermato la presenza dell'agente. "Non ne so niente, sono cose di cui si sta occupando il mio agente" , ha dichiarato, dopo che gli è stato chiesto del reality. Per quanto concerne un suo possibile inserimento nella trasmissione, ha risposto: "A me non piace niente, prendo quello che viene".

Vedremo davvero Massimo Lovati al Grande Fratello Vip? Al momento non sono state date certezze.

Di sicuro sappiamo che giorno dopo giorno l'ex legale di Sempio sta sempre più trasformandosi in un vero e proprio personaggio mediatico. Non sorprenderebbe di certo una sua comparsa al Grande Fratello. Fra gli altri possibili, pare ci siano anche Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi.