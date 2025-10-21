Garlasco, Lovati parla in tv dei 60mila euro e l'avvocato di Stasi lascia lo studio: "Devo andare"

Un epilogo che nessuno si sarebbe mai atteso, soprattutto per il fatto che Antonio De Rensis ha sempre evitato gesti eclatanti in diretta televisiva, eppure, durante l'ultima puntata de "Lo Stato delle Cose", l'avvocato di Alberto Stasi ha preferito abbandonare anzitempo lo studio e salutare tutti mentre parlava il collega Massimo Lovati, lasciando qualche perplessità nel conduttore Massimo Giletti per quanto concerne le motivazioni alla base di quella decisione.

Tutto inizia con una domanda fatta all'ex legale di Andrea Sempio dalla giornalista Ilenia Petracalvina, ospite del programma. Il focus sono quei famosi 60mila euro raccolti dai familiari dell'indagato e di cui non si conosce la destinazione: "A questo punto le chiedo: quanto ha guadagnato quell'anno lì per la difesa dei Sempio?" . "Guarda Ilenia, io non so quanto ho guadagnato, perché sono uno che non sta a far lì dei conti come il salumiere" , replica Lovati. "No, è per capire se tornavano i 50-60mila rispetto al compenso avuto da lei" , puntualizza la giornalista. "Sicuramente sono stato soddisfatto nelle mie richieste...per otto mesi di lavoro sono stato soddisfatto" , considera l'avvocato.

A questo punto è Massimo Giletti a interromperlo, dal momento che ha una comunicazione importante da fare per il pubblico presente in studio e per i telespettatori da casa. "Un attimo che c'è l'avvocato De Rensis che vuole dire qualcosa" . "È arrivato il momento che io vi saluti, e ti ringrazio per questa ospitalità" , dice il legale di Stasi rivolgendosi al conduttore. Giletti, con sguardo sornione, commenta così l'inattesa comunicazione: "E questo nasconde qualcosa di grave" . "No, nasconde che devo andare" , replica De Rensis in modo poco convincente, "semplicemente che devo andare perché ho esaurito il mio ruolo ed è giusto che io adesso mi congedi e vi lasci a questa conversazione della quale non voglio...".

"Questo è un imprevisto" , replica il conduttore della trasmissione televisiva, "io capisco, non voglio sapere i motivi perché io sono molto rispettoso, anche perché devo dire la verità, raramente si incontrano dei gentlemen come l'avvocato De Rensis, per cui se si alza adesso vuol dire che c'è un motivo che io non conosco, ne prendo atto, la ringrazio e mi saluti l'avvocato Bocellari" . "Grazie, grazie mille, la ringrazio...sarà fatto" , promette De Rensis, che stringe la mano a Giletti, saluta con un baciamano la giornalista Petracalvina ed esce dallo studio.

A questo punto il conduttore si rivolge a Lovati chiedendogli un parere sul motivo per cui il collega abbia scelto di abbandonare il dibattito proprio mentre si affrontava il tema dei 60mila euro. "Si vede che aveva dei problemi familiari" , cerca di glissare l'ex legale di Sempio. "Macché problemi familiari" , sbotta la giornalista. "Che ne so? Io non sono mai andato via, bisogna chiederlo a lui", dice Lovati. "No però, mi scusi avvocato poi le lascio la parola, è strano che se ne sia andato nel momento in cui volevo cercare un confronto tra voi su questo punto dei 60mila che sono spariti e non si sa dove siano finiti" , stuzzica Giletti.

"Magari ha avuto la delicatezza di non aver voluto un confronto con me, perché sono un collega...magari, eh"

, chiude l'avvocato. Resta tuttavia molto forte la curiosità di comprendere cosa possa aver spinto De Rensis a fare una scelta per lui così inusuale.