Damiano David e le domande hot che lo hanno messo in imbarazzo: cosa gli hanno chiesto

Ascolta ora 00:00 00:00

Damiano David, il cantante dei Maneskin coi quali ha raggiunto il successo internazionale dopo la vittoria a X-Factor, a Sanremo e all'Eurovision, è al momento alle prese con la promozione del suo album da solista, lanciato dall'uscita di un nuovo singolo. Proprio a causa dei suoi "obblighi di marketing", Damiano David è stato ospite del popolare talk show La Revuelta, programma spagnolo in cui gli ospiti si siedono sul divano pronti a rispondere alle domande del conduttore David Brancano. Proprio nel corso di questa intervista, il cantante si è sentito rivolgere una domanda che con la musica aveva davvero poco a che vedere. Il conduttore, traducendo la domanda anche in inglese per essere sicuro di essere capito da quanto più pubblico possibile, ha infatti chiesto a Damiano David "Quante volte l'hai fatto negli ultimi 30 giorni?"

Incredulo per la domanda sulla sua vita sessuale, il leader dei Maneskin ha dapprima cercato di smorzare la situazione con una risata forse eccessiva, ma quando ha capito che la domanda richiedeva davvero una risposta, è apparso un po' in imbarazzo. Il musicista, comunque, ha cercato di affrontare la situazione con una matura diplomazia, rispondendo in spagnolo: "Ho una fidanzata e viviamo insieme. Perciò sono molto felice."

Damiano David è infatti fidanzato con Dove Cameron, la cantante e attrice conosciuta agli MTV VMA e che era al suo fianco quando il cantante si è esibito quest'anno sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo. Questo suo pudore nella risposta, però, non è stato apprezzato dal pubblico, che ha rumoreggiato in attesa di una risposta più dettagliata da parte di Damiano David. Ed è lo stesso Brancano a sottolineare il bisogno di una maggior precisione nella risposta, spiegando che " è un punto per il rapporto sessuale classico. [...] Mezzo punto è la masturbazione."

Damiano David ha continuato a ridere e non è chiaro se lo ha fatto per effettivo divertimento o se per una forma di disagio, nel sentire la sua vita sessuale così dibattuta sul piccolo schermo. Il conduttore gli ha chiesto poi di fare la somma tra i "punti" e ha detto: "Dimmi la somma toale che me la segno di questo foglio di carta". A quel punto Damiano David ha detto un numero a caso - venticinque, per l'esattezza - ed ha proseguito a scherzare col conduttore dicendo "non sapete come ho ottenuto questo numero...

"un punto è un punto"

"un gol è un gol"

magari sono state cinquanta volte" e che, proprio comee che quindi non era importante come si sia raggiunto il risultato. La risposta di Damiano David, comunque, è servita soprattutto a chiudere il gioco del conduttore che, dopo aver ottenuto quello che voleva, è andato avanti col programma.