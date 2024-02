Chiara Ferragni, dai post su Instagram alla fede sparita: i segnali della rottura con Fedez

Voci sempre più insistenti confermano l'indiscrezione lanciata da Dagospia sull'addio tra Chiara Ferragni e Fedez. Da Sanremo 2023, quindi poco più di un anno fa, la coppia aveva imboccato quello che, agli occhi dei più realisti, era apparso come un evidente sentiero sul viale del tramonto del sodalizio Ferragnez. La fine di un matrimonio che coincide con la fine di un brand non si vede tutti i giorni.

Lui la scorsa domenica avrebbe lasciato il lussuoso (e nuovo) attico trasferendosi altrove. Che sia un momento di riflessione o una separazione definitiva, nel caso fosse avvenuta davvero, è ancora presto per dirlo. Ma di segnali sulla possibile separazione, in realtà, l'influencer ne sta lanciando numerosi da tempo. Partendo dai viaggi che fin da dicembre ha fatto senza il marito: ci sono sempre stati i figli, gli amici, le sorelle e la madre. Ma di Fedez, in quelle vacanze, nemmeno l'ombra.

Il rapper è rimasto sempre a casa, nell'attico di Milano, se non che pochi giorni fa ha preso il volo verso Miami con la sua assistente, senza la famiglia. Ufficialmente un viaggio di lavoro, anche se non ha mai svelato cosa sia andato realmente a fare in Florida. Al suo ritorno a casa ad accoglierlo c'erano i figli e c'era il cane, ma non c'era Chiara. Niente videochiamate rese pubbliche, come è sempre stato, niente interazioni tra loro se non una cena di San Valentino che, però, da subito a molti è risultata più che sospetta. E poi ci sono i messaggi che Ferragni sta inviando da tempo tramite i social. A partire dalle scritte motivazionali che, ormai, affollano le sue storie Instagram. " Non rinunciare alla persona che vuoi diventare ", " Il potere non è là fuori, è in te ", e tutta una serie di messaggi che hanno fatto alzare la soglia di allarme nei fan della coppia. E poi c'è quel lettone matrimoniale, vuoto, se non fosse per la presenza del piccolo Leone.

Poi c'è quel cambio di immagine del profilo da parte dell'influencer, che qualche giorno fa, dopo anni, ha deciso che come biglietto da visita nel "suo mondo" social ci dovesse essere solo lei insieme ai figli. Una scelta che per il momento Fedez non ha ancora fatto, continuando a mantenere un bel ritratto in bianco e nero che lo vede con tutta la famiglia. Ma anche su San Valentino i due hanno scelto approcci differenti: è stato lui a condividere alcune foto della cena e della moglie. Sul profilo di Ferragni non sono state mostrate al pubblico immagini di Fedez: lei ha preferito concentrarsi su se stessa, sul suo outfit e makeup. E poi, solo pochi giorni fa, la foto della mano sinistra senza anelli, senza la fede nuziale: un segnale inequivocabile impossibile da non cogliere, insieme alla totale assenza da mesi del marito dalla finestra che lei tiene costantemente aperta sulla sua vita personale. Domenica 3 marzo Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: ignorerà i due tempi principali, la separazione e l'indagine, o deciderà di affrontare tutto a viso aperto?