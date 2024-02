È finita tra Fedez e Ferragni? Lo scoop sulla coppia nel mezzo dei guai giudiziari

Articolo in aggiornamento

Tra Chiara Ferragni e Fedez è game over: è questa la notizia esclusiva che il sempre ben informato sito Dagospia ha lanciato questa mattina in prima pagina. Si concluderebbe in questo modo la favola, che favola non è mai davvero stata, tra l'influencer e il rapper. Un matrimonio altalenante che ha avuto il suo punto di svolta in negativo un anno fa dopo il festival di Sanremo, quando si iniziavano a intravedere anche all'esterno le crepe di un rapporto che, a distanza di 12 mesi e con in mezzo un disastro reputazionale per Ferragni, pare non abbia retto. Sono andati vani i tentativi di disinnesco da parte di lei, più che di lui.