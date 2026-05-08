Dramma per Bonnie Tyler: coma farmacologico, cosa è successo

Sono ore molto concitate e delicate per la cantante gallese Bonnie Tyler, indotta in coma farmacologico per favorire la sua guarigione dopo un intervento chirurgico intestinale.

Cosa è successo

Il suo staff ha spiegato che la 74enne di Skewen, in Galles, era stata ricoverata d'urgenza mercoledì 6 maggio in un ospedale vicino alla sua casa di Faro, in Portogallo, per sottoporsi all'intervento. “L'intervento è andato bene e ora si sta riprendendo. Sappiamo che tutta la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan saranno preoccupati per questa notizia e le augureranno una pronta e completa guarigione”, ha dichiarato con un post su Facebook lo staff della cantante nella giornata di mercoledì.

Come sta la cantante

Uno dei suoi portavoci, nelle ultime ore, ha spiegato perché i medici hanno optato per il coma farmacologico, ovvero “per favorire la guarigione”. Sappiamo che tutti voi le augurate ogni bene e vi chiediamo di rispettare la vostra privacy in questo momento difficile. Rilasceremo un ulteriore comunicato non appena possibile”, ha concluso la nota.

La vicinanza dei fan

Sono stati migliaia gli utenti che hanno commentato il post dell’annuncio dell’intervento chirurgico sulla pagina Facebook ufficiale di Bonnie Tyler augurandole una pronta guarigione con l’invio di messaggi di supporto e vicinanza oltre a quelli che hanno ricordato di essersi sottoposti a un intervento chirurgico simile.

Tra i messaggi ricevuti anche quelli di star degli anni '80, tra cui Katrina Leskanich della rock band americana “Katrina and the Waves”. "Carissima Bonnie. Guarisci presto e torna più in forma che mai! Ti vogliamo bene”, ha commentato. Gloria Gaynor, la star della disco music di "I Will Survive", ha scritto: "Ti auguro una pronta guarigione, Bonnie!"

Una star internazionale

Con “Total Eclipse of the Heart” è diventata una star internazionale nel 1983 e, 43 anni dopo, la canzone ha superato il miliardo di stream su Spotify.

A scoprire la sua voce e il suo talento fu Roger Bell in un locale di Swansea: il primo singolo, pubblicato nel 1977, si chiamava “Lost in France”. Cinque anni dopo ecco “Total Eclipse of the Heart”: ha ricevuto una nomination ai Grammy per il brano di successo, così come per l'album “Faster Than the Speed of Night” e per il singolo “Here She Comes”.