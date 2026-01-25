Enrica Bonaccorti: "Ho ripreso la chemio, il tumore non si è ridotto"

Ospite a Verissimo, Enrica Bonaccorti ha voluto raccontare la sua malattia e il periodo difficilissimo che sta attraversando. La 76enne ha ricevuto la terribile diagnosi di tumore al pancreas nell'estate del 2025 e la speranza era che dopo le cure la massa fosse operabile. Purtroppo, al momento, non è ancora possibile. La conduttrice italiana ha spiegato di vivere ogni giorno in un limbo.

" Speravo di stare meglio, invece ho ripreso a fare le chemio perché non era cambiato granché. A volte sto bene, altri giorni non sto bene. Bisogna andare avanti così. Io mi imbarazzo, mi vergogno, per tutta l'attenzione che ricevo ", ha dichiarato nel corso dell'intervista. Le terapie portate avanti fino ad ora, purtroppo, non hanno dato i risultati sperati. La Bonaccorti ha completato i primi cicli di chemio e radioterapia a fine 2025, ma gli ultimi esami hanno mostrato che il tumore non si è ridotto. Nelle condizioni in cui si trova adesso, la massa rimane non operabile, poiché si trova attaccata ai vasi sanguigni circostanti. L'intervento chirurgico, pertanto, sarebbe troppo rischioso. " Fra qualche mese devo rifare le analisi e sperare di poter essere operata ", ha aggiunto la 76enne.

Una figura importantissima rimane la figlia Verdiana, sempre al fianco della madre. " Non mi lascia un secondo. La sento molto vicina ", ha spiegato la conduttrice. " Non voglio farla soffrire, ma è probabile che soffra. Vorrei darle tutte le cose belle, quelle che le tolgono dalle spalle i problemi che ha avuto. Vorrei che si sentisse soddisfatta e contenta con suo figlio ". Questi giorni di limbo vengono trascorsi nell'attesa. "Sto scrivendo delle cose che spero usciranno quest'anno. Racconto la mia vita ed è un lavoro che consiglio a tutti perché apre la mente su se stessi", ha dichiarato.

Enrica Bonaccorti ha quindi ricominciato i cicli di chemioterapia.

Al mio funerale non voglio altri morti, i fiori lasciateli al vento. I fiori tagliati mi danno una sensazione di morte, non sono vivi. Al mio funerale non voglio fiori

Nel corso dell'intervista, ha però anche parlato di fine-vita, parlando molto schiettamente. "", ha detto.