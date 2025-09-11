Il dramma di Sergio Muniz: "Mio figlio ha una malattia rara". Come sta il bambino e cos'è l'epidermolisi bollosa

Ospite a La Volta Buona, Sergio Muniz ha parlato di sé e della propria vita, affrontando anche un argomento molto difficile. Nel corso dell'intervista concessa a Caterina Balivo, l'attore e modello spagnolo ha anche affrontato la delicata questione della malattia del figlio Yari, affetto da epidermolisi bollosa.

Il piccolo Yari è nato nel 2021 dalla relazione con l'attuale compagna Morena Firpo. Un evento che ha dato a entrambi un'immensa gioia, ma che purtroppo ha portato anche preoccupazioni. Il bambino, infatti, ha subito mostrato dei problemi alla cute e - a soli 10 mesi di vita - gli è stata diagnosticata l'epidermolisi bollosa, una malattia genetica molto rara. "Mio figlio ha una pelle molto delicata" , ha spiegato Muniz.

Questa patologia, talvolta invalidante, provoca bolle e lesioni a livello della pelle, interessando non solo la cute, ma anche le mucose interne. Basta una lieve frizione per provocare le ferite, ma ci sono casi in cui le lesioni si originano spontaneamente. La pelle, in sostanza, è molto fragile e delicata, e questo ha portato al nome "sindrome dei bambini farfalla". Si tratta di una malattia genetica ereditaria, trasmissibile sia per via autosomica dominante (da un genitore malato che ha il 50% di possibilità di trasmetterlo alla prole) o autosomica recessiva (da genitori portatori sani del gene).

Nonostante la sfida, non certo semplice, Muniz ha assicurato che il piccolo Yari sta bene. "Hanno sviluppato una nuova proteina che lo aiuta a compensare la mancanza di collagene nella sua pelle. Abbiamo una vita abbastanza normale. La ricerca è importantissima" , ha dichiarato.

Ancora una volta, dunque, la

medicina e i suoi passi da gigante nellahanno dato una speranza a un bambino e alla sua famiglia. Dalle foto pubblicate sulle pagine social dell'attore vediamo Yari felice insieme ai suoi genitori.