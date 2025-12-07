Leggi il settimanale
"Spara a Giorgia" e firma delle Br: a Marina di Pietrasanta la scritta contro Meloni

"Il linguaggio di odio di certa sinistra rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l'Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere", ha scritto sui social Giovanni Donzelli

La scritta contro Giorgia Meloni (Facebook @Giovanni Donzelli)
Una scritta in rosso, ben visibile, su un muro bianco. "Spara a Giorgia". E "firma dell’estremismo comunista delle brigate rosse". È successo a Marina di Pietrasanta dove, questa mattina, qualcuno ha rivolto un attacco alla premier Meloni. A darne notizia è via social è Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, che ha pubblicato su Facebook la foto del muro con la scritta in vernice rossa e una stella a cinque punte.

"Solidarietà a Giorgia - aggiunge Donzelli riferendosi alla premier Meloni -. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l'Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere. Giorgia non si farà intimidire. Non ci fermeremo".

Una scritta che sembra confermare le parole del ministro Crosetto che, intervistato da Avvenire, ha detto: "Foto bruciate nelle piazze,

confronti negati nelle Università, assalti alle redazioni dei giornali. Si respira un'aria brutta, pesante, irragionevole, violenta. E non vorrei che all'improvviso ci trovassimo a fare i conti con delle 'Brigate Rosse 4.0'".

"Vedo l'ombra di nuove Brigate Rosse". Il monito di Crosetto sulla deriva rossa

